У Трускавці пройшов фестиваль міжнародної мережі дитячих клубів AJT Junior

21.11.2023 | Filed under: Публікації

У Трускавці пройшов регіональний фестиваль міжнародної мережі єврейських дитячих клубів AJT Junior. Організував цю подію єврейський культурний центр з Дніпра “Соломоніка”.

Загалом, участь у заході взяли 60 дітлахів з шести українських міст – Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Суми, Харків та Полтава.

“Важливим моментом стало об’єднання наших учасників з двох регіонів – дніпровського та харківського, що надало їм унікальну можливість обмінятися досвідом, познайомитися один з одним та глибше поринути у багатства єврейської культури і традицій”, – зазначила координаторка AJT Junior у Дніпрі Марина Савицька.

Протягом тижня учасники фестивалю дізнавалися про сучасні технології,  єврейські цінності та свята, а також кіно і мистецтво. Крім того, хлопці та дівчатка разом відвідали місцевий зоопарк «Лімпопо», де погодували тварин, помилувалися мальовничим водоспадом Кам’янка, а також побували у дельфінарії, а наостанок ще й завітали до синагоги у Дрогобичі.

“Це був неймовірний досвід і дуже веселий, пізнавальний тиждень. Мені дуже сподобалося!” – відзначила 11-річна Кіра, учасниця з Донецької області.

12-річний Марк з Нікополя додав: “Я не тільки дізнався багато нового і корисного, але й чудово провів час з друзями і навчився грати в баскетбол”.

Діти також отримали змогу попрацювати зі своїм психологічним здоров’ям завдяки психологині “Соломоніки” Еліни Хатуєвої. Вона провела низку тренінгів і майстер-класів, а також навчила учасників Єбру – унікальній техніці малювання на воді.

Довідка:

Active Jewish Teens (AJT) Junior – це міжнародна мережа клубів з неформальної освіти для дітлахів 7-12 років, які мають активну позицію в єврейській громаді.

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