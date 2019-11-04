«Корона Карпат» стартує 7 листопада

0 SHARES Share Tweet

Цього тижня у Трускавці відбудеться найголовніша кіноподія Західної України – Міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат». З четверга по неділю кіномани і звичайні глядачі матимуть змогу переглядати повнометражні та короткометражні фільми, художні та документальні стрічки, брати участь у майстер-класах та вживу бачити знаменитих акторів, актрис, режисерів, сценаристів

За чотири фестивальні дні буде показано понад 60 фільмів, причому абсолютно безкоштовно. Окрім церемоній відкриття та закриття фестивалю всі кінопокази є вільними для всіх.

Фільмом-відкриття VІІІ Трускавецького кінофестивалю «Корона Карпат» буде картина «Мої думки тихі» режисера Антоніо Лукіча. Стрічка вже здобувала відзнаки на кінофестивалях в Одесі та Карлових Варах. А ще на «Короні Карпат» покажуть «11 дітей з Моршина», «13-й автобус», «Бобот і енергія Всесвіту», «Пригоди S Миколая», «Позивний «Бандерас» та інші українські кінострічки.

Програма VIII Міжнародного кінофестивалю «Корона Карпат»

7 листопада, четвер

Кінопалац «Злата»

16.00. Церемонія відкриття та фільм-відкриття «Мої думки тихі» (режисер Антоніо Лукіч)..

19.45. Фільм «Позивний Бандерас» (режисер Заза Буадзе). Осінь 2014-го року. На сході України, в зоні АТО відбуваються диверсії й провокації, спрямовані проти мирного населення з метою скомпрометувати збройні сили України (ЗСУ) та зірвати виконання Мінських угод про перемир’я. Групі контррозвідників під керівництвом досвідченого капітана Антона Саєнка (позивний “Бандерас”) наказано запобігти диверсії в селі Веселе.

21.30. Фільм «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас» (режисер Іван Тимченко). Командир штурмової групи батальйону “Донбас” Бішут, поранений у бою за Іловайськ, дивом лишається живий в окупованому місті. Його розшукує призначений комендантом Іловайська російський офіцер Рунков, для якого ця війна перетворилася на особисту трагедію, і він жадає не справедливості, а помсти. Але хто з них насправді опинився у пастці?

8 листопада, п’ятниця

Кінопалац «Злата»

11.30. Фільм «13 автобус» (режисер Олександр Безручко). Розмова з Жінкою, що чекає на зупинці неіснуючого тринадцятого автобуса, стає поворотним моментом в житті усіх її співрозмовників. Люди «прокидаються» від влади стереотипів та неправдивих установок, і діють відповідно до свого нового розуміння. Їхні історії показують, що моральний вибір не завжди законний, а законний – не завжди моральний. На цьому вибудовується одна з головних ідей фільму: «Кожна людина обплутана неправдивими стереотипами і уявленнями, але єдиний вірний шлях – жити своїм життям».

13.30. Фільм «11 дітей з Моршина» (режисер Аркадій Непиталюк). Всім відомо, що Моршин був заснований на місці падіння метеорита, який багатий на рідкісний метал – осмій. В бажанні заробити легкі гроші, працівниця Сніжана вирішує обдурити всіх і заволодіти коштовним об’єктом. Все б нічого, якби на її шляху не з’явилися 11 дітей з Моршина. Згуртувавшись в єдине ціле заради єдиної мети, вони розпочинають боротьбу з несправедливістю. Чим закінчаться пригоди і чи вдасться Сніжані реалізувати задумане, дивіться у фільмі.

15.15. Фільм «Зрадник» (режисер Заза Буадзе). 1970-ті роки радянської України. Політична задуха на кіностудії. Куратор від КДБ дає наказ перемонтувати щойно закінчений фільм знаного режисера, що висвітлив події української «громадянської війни» з правдивого ракурсу, а це суперечить політиці Партії. Перемонтаж доручають режисеру-стажерці, яка щойно закінчила ВДІК. Дівчина розуміє, що повинна захистити авторське бачення та історичну правду. Кохання, політика, небезпечне завдання, друзі і вороги – все це її виклики.

17.00. Фільм-переможець VII кінофестивалю ”Гірська жінка на війні” (режисер Бенедикт Ерлінґссон). Хатла — диригентка хору, їй за п’ятдесят, однак за лаштунками тихої рутини вона веде таємне життя пристрасної захисниці екології. Коли Хатла планує свою найбільшу та найсміливішу операцію, вона отримує неочікуваного листа, який змінює все. Її заявку на усиновлення дитини нарешті схвалено, і на неї чекає маленька дівчинка з України. Оскільки Хатла готується покинути роль диверсантки та захисниці нагір’я, щоб втілити мрію про материнство, вона вирішує здійснити ще одну фінальну атаку, щоб завдати руйнівного удару алюмінієвій промисловості.

19.00. Фільм «Пригоди S Миколая» (режисер Семен Горов). Стрічка розповідає про пригоди другокласника Артема, чия сім’я щойно переїхала з великого міста до будинку у Карпатах. До Артема напередодні Дня Святого Миколая неочікувано з’являється сам Миколай. Насправді це злодій у костюмі чарівника. Хлопчику разом з сестрою-підлітком і місцевими дітлахами доводиться проявити справжню згуртованість, сміливість і винахідливість, аби перемогти злодія і врятувати справжнього Святого.

Музей міста-курорту (позаконкурсна програма)

14.30. Фільм «Є ще час» (режисер Тарас Варивода).

15.00. Фільм «Незламні» (режисер о. Михайло Греділь).

16.00. Фільм «Дрогобицька Голгофа» (режисер Олександр Король).

Народний дім

11.30. Друга конкурсна програма короткометражних фільмів. Фільми «Останні сусіди», «Повернення», «Склеп», «Анна», «Пляшка» .

13.00. Мультфільми Дніпропетровського обласного дитячо-юнацького кіноцентру «Веснянка»: «Майстриня», «Реальний квест», «Сірість», «Подарунки сонця», «6 вдячних статуй», «Життя гра».

14.00. Друга конкурсна програма короткометражних фільмів та дипломних робіт. Фільми «Перехрестя війни», «Нетерпимість», «Афіна», «Проти течії. Невигадана історія», «Int.Kitchen.Night».

16.30 Фільм «Какофонія Донбасу» (режисер Ігор Мінаєв).

9 листопада, субота

Кінопалац «Злата»

12.00. Фільм «Бобот та енергія Всесвіту» (режисер Максим Ксєда). Вадик, 12-річний фантазер-брехло, з прикрої помилки стає відщепленцем серед своїх друзів. Не звиклий бути на периферії життя, Вадик відчайдушно намагається зробити подвиг і повернути повагу товаришів. Проте, замість цього потрапляє в центр протистояння двох неземних сил. З одного боку безлика і всемогутня «Енергія»: те, що ми звикли називати прогресом, те, що, як нам здається, підняло нас з печерного на сучасний рівень. З іншого – стародавня цивілізація, яка на своєму прикладі знає, що кінцева форма розвитку енергії – це вибух. Вибух, який змітає будь-яку форму життя, знищуючи старий і починаючи новий виток її розвитку. Тепер тільки від Вадика залежить, яким шляхом піде подальший розвиток людства.

14.30. Фільм «Східняк» (режисер Андрій Іванюк). Донбас. Наш час. Двоє військових відправляються за командиром. Їхній шлях – це рокадні дороги, прифронтові села та міста, блокпости, військові та цивільні. Фільм відтворює один день спілкування двох товаришів: Бороди та Ріжісьора. Один з Донбасу – інший із Заходу, старший – молодий, робочий – інтелігент. Що для кожного цей шлях?

16.30. Фільм «Тарас. Повернення» (режисер Олександр Денисенко). Фільм розповідає про останні 3 місяці заслання Тараса Шевченка у Казахстані. Того літа поет, засланий на військову службу в російській царській армії, отримує повідомлення від друзів із Петербургу: його помилував особисто цар Олександр II. Однак військове керівництво Новопетрівського форту не поспішає повідомляти Тараса про це й видавати указ про звільнення. Більш того, таємний агент з Петербургу намагається зробити все, щоби поет залишився тут назавжди.

19.00. Фільм «Заборонений» (режисер Роман Бровко). Фільм знято за вражаючи трагічною біографією українського поета та дисидента Василя Стуса. 1965 рік. Молодий поет Василь Стус не може миритися з безправним становищем українців у Радянському Союзі та кидає виклик тоталітарній системі. Він говорить про те, про що мовчать мільйони. Незважаючи на постійний тиск і погрози, Стус не припиняє боротьбу навіть у засланні. Реальна історія нескореного поета, історія кохання і зради, людської гідності та підлості.

Народний дім

11.30. Друга конкурсна програма короткометражних фільмів та дипломних робіт. Фільми «Штангіст», « Між рядками», «Деякі дзеркала», «Урок», «Кохання».

13.40. Фільм «Репетиція» (режисер Олександр Калашник).

14.30. Друга конкурсна програма короткометражних фільмів та дипломних робіт. Фільми «Операція Д.У.П.А.», «Переполох у Трускавці», «Після вогню», «EVOL», «Домовина», «Не вірю».

16.30. Спецпоказ «Дивись Українське». Фільми «Дякую», «Шнурочки», «Підвішена кава», «Ліфт», «Адамівна», «Інклюзія в школі», «Історія однієї перерви», «Серцеїдка», «Кобзарський цех», «Янгол», «Холодний дощ самотності», «На своїй землі».

Художній музей Михайла Біласа

14.00. Фільм «Малевич» (режисер Володимир Луцький) плюс виставка творчих робіт «Під знаком Малевича».

УРБАН-бібліотека

16.00. Презентація книг «Заборонений» та «Позивний «Бандерас».

17.30. Презентація книги «Месник з курорту Трускавець».

10 листопада, неділя

13.30. Встановлення бронзової плити переможцю VII кінофестивалю (біля музею Біласа).

14.00. Урочиста церемонія нагородження переможців, закриття кінофестивалю та показ фільму-переможця VIII Міжнародного кінофестивалю «Корона Карпат» (Кінопалац «Злата»).

Запрошуємо на найбільшу кіноподію Західної України!

(Переглядів 1 , 5 переглядів сьогодні)