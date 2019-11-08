Червона доріжка визнання

0 SHARES Share Tweet

Вчора, 7 листопада, у Трускавці ввосьме стартував Міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат». І знову червона доріжка, і знову улюблені актори, і знову якісні фільми, і знову свято для глядача.

Коли заглиблюєшся в ретроспективу, то згадуєш день 10 січня 2010 року, коли Олег Карпин, автор ідеї, засновник та генеральний директор фестивалю, хвилювався на відкритті Першого Міжнародного фестивалю телевізійних фільмів «Корона Карпат». І були тоді на відкритті фестивалю такі люди як Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Єжи Міхайлюк, Федір Стригун, Борис Савченко, Ласло Лугашші, гості з Болгарії. Першим фільмом відкриття фестивалю став «Знахар» режисера Єжи Гофмана за книгою Тадеуша Доленьґи-Мостовича. Метр польського та світового кіно Єжи Гофман до Трускавця тоді не приїхав через хворобу, зате з екрану у «Златі» прозвучало його привітання, записане спеціально для Трускавецької «Корони Карпат». Репортаж з цієї події можна прочитати тут: https://truskavetskyjvisnyk.io.ua/s200497/truskaveckiy_visnik_3_126_vid_11_sichnya_2010_r

А потім було 12 листопада 2011 року – ІІ фестиваль (репортаж тут: https://protruskavets.org.ua/dvi-statti-pro-kinofestyval-korona-karpat/). І була акторка Оксана Сташенко, і був консул Аргентини в Україні Крістіан Соколовскі, і був актор П`єр Ківіт, і було чеське, французьке, австрійське, болгарське, азербайджанське, аргентинське кіно. Бо українське кіно було ще в колисці, навіть на ноги не спиналося. І було в цей рік започатковано Алею кінослави, бо не було ще тоді базарчику на бульварі Юрія Дрогобича. І першу бронзову плиту було вмонтовано в цю алею на честь молдовського режисера Валеріу Жереґі та його фільму «Аріведерчі».

Як же багато змінилося за ці роки! Алею кінослави довелося перенести, українське кіно стало міцно на ноги (зараз на «Короні Карпат» змагаються виключно українські фільми), а сам фестиваль з тусовки кіномитців та їх прихильників перетворився на грандіозний захід, головну кіноподію Західної України. Змінюються міські голови, змінюється склад журі, змінюються фільми фестивалю та гості й учасники. Сталими залишаються незмінні та незамінні люди: Олег Карпин, Зоряна Конопельська-Петрас, Любов-Теодозія Микитка, Борис Савченко та спонсори, завдяки яким це свято набирає обертів. У цьому році, зокрема, завдяки перемозі у проєкті «Малі міста – великі враження».

Можна було б характеризувати всі попередні сім кінофестивалів. Тим більше, що кожен із них «Трускавецький вісник» анонсував, висвітлював, творив своєрідну літописну хроніку «Корони». ІІІ – в жовтні 2012, IV – в листопаді 2013, а V – в кінці листопада складного 2014 року. Тут хочеться закцентувати увагу на тому, що саме тоді, в холодні листопадові дні 2014 року Алея кінослави поповнилася табличкою в честь українського режисера Ахтема Сеітаблаєва за його фільм «Хайтарма». Це була перша вагома нагорода, перше визнання українського кримськотатарського режисера і перше нагородження його фільму про долю кримських татар. Слово «хайтарма» означає «повернення»

VI Міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат» відбувся 15-19 вересня 2016 року, А VII – у листопаді минулого року.

І ось хвилюючий день 7 листопада 2019 року. Похмура холодна дощова погода раптом змінюється – з-за хмар поволі визирає сонце, дощ припиняється, різкий вітер стихає. Грає бадьора музика, червона доріжка розстелена. Ведучі Зоряна Конопельська-Петрас та Богдан Процишин запрошують пройтися червоним килимком режисерів, акторів, сценаристів, операторів. Їх так багато, і всі – українські! Окрім Ірми Вітовської та Римми Зюбіної, Василя Вірастюка, Бориса Савченка та багатьох інших відомих в Україні людей доріжкою проходять наші місцеві кінематографісти – Олег Бачинський та його «Галицька Кіношкола», чий «Переполох у Трускавці» дійсно наробив переполоху у дитячому та молодіжному кіно, Тарас Варивода, Тарас Метик, Олександр Король, Артур Лагодич, Наталія Копичин, отець Михайло Греділь, котрий зняв кінострічку про Біласа й Данилишина (напад на пошту в Городку).

Але не лише люди кіномистецтва проходять червоною доріжкою до Кінопалацу «Злата». Йдуть нею і спонсори, завдяки яким став можливим цьогорічний кінофестиваль, йдуть нею врешті-решт і глядачі, котрі мають змогу всі фільми «Корони Карпат» дивитися безкоштовно. І ця червона доріжка стає символом визнання самого фестивалю, котрий вийшов далеко за межі тієї події, що відбувалася на цьому місці в 2010-му. Хіба що тоді Єжи Гофман, а тепер Ахтем Сеітаблаєв звертається до трускавчан та гостей курорту, які приїхали на кінофестиваль, пояснюючи, чому не зміг приїхати особисто на відкриття.

А потім церемонія відкриття з-під «Злати» переноситься в сам кінотеатр. Вітальні слова заступника міського голови Олександра Ткаченка, кінорежисера Бориса Савченка, акторок Ірми Вітовської та Римми Зюбіної, найсильнішого чоловіка планети Василя Вірастюка (представляє фільм «Пригоди S Миколая»), пісні у виконанні Віктора Винника, Михайла Грицкана, Наталії Кудряшової, Гурбана Аббасова, ансамблю «Джаз-Бенд».

– Не буде перебільшенням сказати, що «Корона Карпат» є однією з родзинок нашого міста-курорту. Ми її підтримували і будемо підтримувати. Цей фестиваль підтримало багато партнерів і спонсорів – велика вам подяка. Але найбільшої подяки заслуговує людина, яку ви всі добре знаєте – це Олег Карпин, який вісім років поспіль організовує фестиваль. Я всім бажаю приємних вражень від перегляду нашого українського кіно. А Олегові Романовичу я бажаю ніколи не розгубити це натхнення і цей ентузіазм! – зазначив у вітальному слові заступник міського голови Трускавця Олександр Ткаченко.

До слова, цьогоріч Трускавецька міська рада підтримала «Корону Карпат» співфінансуванням у розмірі 250 тисяч гривень.

І насамкінець – виступ самого Олега Карпина, головного винуватця події. Після його виступу розпочався показ першої стрічки кінофестивалю.

Комедія «Мої думки тихі» режисера Антоніо Лукіча, де роль матері записувача голосів тварин та птахів грає Ірма Вітовська – це своєрідний гумор, коли не просто регочеш, а й задумуєшся. Специфічні жарти середньовічних угорських монахів зі слівцями «фейк» чи «фак», говірка закарпатських прикордонників, пригоди патлатого хлопця та його матері з невдалим досвідом заробітчанства, кумедні моменти повсякденного життя – це все в сукупності з одвічним нерозумінням по лінії «батьки-діти» ставить цей фільм в ранг світлих комедій, котрі і настрій піднімають, і серце очищують. Традиційно після перегляду фільму відбулося спілкування з його творцями, в цьому випадку з Ірмою Вітовською.

П`ятниця, субота, неділя – «Корона Карпат» триває. Програму можна переглянути тут: https://protruskavets.org.ua/korona-karpat-startuie-7-lystopada/, а також на офіційних сайтах фестивалю та Трускавецької міської ради. Запрошуємо! Насолодіться українським кіном, яке вже твердо стоїть на ногах.

Володимир Ключак, фото Лесі Боднар

(Переглядів 1 , 27 переглядів сьогодні)