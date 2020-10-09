За місяць – ІХ Трускавецький Міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат»

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З 12 по 15 листопада 2020 року у Трускавці відбудеться IХ Трускавецький міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат».

Щороку кінофестиваль у Трускавці — особливий, адже у курортну столицю Галичини на свято кіно з’їжджаються найкращі представники кінематографічного світу. Цього року, як і у попередні, на кінофестивалі за “Золоту корону” боротимуться лише українські стрічки. Бо маємо з чого вибрати і чим похвалитися – український кінематограф на повну потужність заявив про свою силу і вміння зняти таке кіно, яке сміливо може конкурувати із зарубіжними фільмами на світових кінофестивальних майданчиках.

Фільмом-відкриття IX Трускавецького кінофестивалю “Корона Карпат” буде картина “Земля блакитна, ніби апельсин” української режисерки Ірини Цілик. 2020 року стрічка отримала нагороду на кінофестивалі «Санденс» “За найкращу режисуру документального кіно”. Фільм продовжує успішну фестивальну історію, зокрема отримав понад десять інших нагород, а також увійшов до офіційної програми понад 50-ти престижних міжнародних кінофестивалів.

Фільм розповідає про сім’ю, яка живе в «червоній зоні» Донбасу, де воєнні дії тривають вже шостий рік. Буденність багатьох цивільних людей у прифронтовій зоні докорінно змінилася. 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Обстріли у Красногорівці, де живуть наші герої, не припиняються. Але, незважаючи на всі труднощі, ця родина є дуже дружною і життєрадісною. Мама й діти мають різні захоплення, грають на різних музичних інструментах і навіть знімають самотужки фільми про своє життя під час війни. У широкий український прокат «Земля блакитна, ніби апельсин» вийде 26 листопада.

Запрошуємо поціновувачів кіно на перегляд конкурсної програми повнометражних фільмів: “Толока”, режисер Михайло Іллєнко; “Черкаси”, режисер Тимур Ященко; “Наші Котики або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану”, режисер Володимир Тихий: “Спадок брехні”, режисер Адріан Бол; “Фокстер і Макс”, режисер Анатолій Матешко; “Чорний ворон», режисер Тарас Ткаченко; “Номери”, режисери Олег Сенцов, Ахтем Сеітаблаєв; “Пекельна хоругва”, режисер Міша Косторов; «Атлантида» режисера Валентина Васяновича (фільм здобув історичну перемогу для України на Венеційському кінофестивалі у секції «Горизонти» та представить країну як національний претендент на премію «Оскар» у номінації «Найкращий міжнародний художній фільм». У широкий український прокат стрічка вийде напередодні показу у Трускавці – 5 листопада); “Забуті”, режисер Дар’я Онищенко: “Передчуття”, режисер В’ячеслав Криштофович.

19 листопада в український прокат вийде стрічка режисерів Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва за п’єсою Олега Сенцова «Номери». Це перший в Україні фільм, виробництво якого було здійснено без фізичної присутності режисера, адже під час зйомок Олег Сенцов був в’язнем Кремля. Відомий актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв, якого Сенцов вибрав серед інших режисерів для цієї роботи, знімав стрічку сам, але радився щодо кожного епізоду з Сенцовим, який дрібним почерком писав листи і передавав на волю. Світова прем’єра фільму відбулася у рамках програми спеціальних показів Berlinale Special 70 ювілейного Берлінського кінофестивалю 21 лютого 2020 року. Перед тим, як фільм вийде в український прокат, відбудеться трускавецька прем’єра на ІХ Міжнародному кінофестивалі «Корона Карпат».

Обіцяє бути надзвичайно цікавою й насиченою і програма короткого метра і “дипломних робіт”. Пропонуємо увазі глядачів фільми, які пройшли відбір у Другій конкурсній програмі: «Адамівна”, режисер Биков Олександр; “Десь поряд”, режисер Наталія Давиденко; “Потвора”, режисер Віктор Скуратовський; “Перекур”, режисер Михайло Іллєнко; “Особливий день”, режисер Євген Мазуренко; “Summertime”, режисер Алла Демура; “Тумани”, режисер Володимир Бакум; “Шпілі-вілі” , режисер Іван Шоха; “Інше життя”, режисер Анастасія Кривченко; “Ми більше ніколи не заблудимось разом…”, режисер Євген Кошин; “Потерпи трошки”, режисер Любов Гончаренко; “Лайк4лайк” , режисер Сергій Мисак; “Life in supercell”, режисер Кіріл Нейжмаков; “Політ” Мішель; “Місто лева”, режисер Степан Коваль; “Соловей”, режисери Степан Коваль, Оксана Носач; “Рушник”, режисер Оксана Карпус; “Варвара, козаки і Дніпро”, режисер Надя Лимова; “Прізвище в кишені”, режисер Степан Коваль; “Схрон”, режисер Оксана Войтенко; “Монетка щастя”, режисер Еліна Пупіна; “Великий луг”, режисер Яков Антипенко; “Ой!”, режисер Ольга Золотарьова; “Момент”, режисер Володимир Антонов; “Зловмисник”, режисер Валерій Шевченко; “Лист з фронту”, режисер Євгенія Мельник; “Серце ночі”, режисер Артем Тумарченко.

У позаконкурсній програмі на кінофестивалі «Корона Карпат» буде представлено й інші цікаві роботи, серед яких артхаусний фільм «Стасіс“, що був створений у міжнародній копродукції України, Литви та Франції та брав участь у 76-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Ще однією «кінородзинкою» на святі кіно у Трускавці буде документальний фільм «З України до Голлівуду», що також бере участь у позаконкурсній програмі.

Серед цікавих заходів 9-го Трускавецького Міжнародного кінофестивалю “Корона Карпат” – позаконкурсні програми, концерти та творчі зустрічі з провідними акторами України, а також творча зустріч у спеціалізованій школі для дітей з порушенням опорно-рухового апарату у місті Борислав.

На фестивалі традиційно буде встановлено Бронзову плиту фільму-переможцю попереднього кінофестивалю.

Представники «Асоціації фільмкомісій України» проведуть презентацію для кіномитців можливостей своїх регіонів для комфортного кіновиробництва.

Учасники фестивалю побувають на круглих столах, майстер-класах, ознайомляться із локаціями регіону.

Кінофестиваль відбудеться за підтримки Державного агентства України з питань кіно, департаменту культури Львівської облдержадміністрації та Трускавецької міської ради.

Більше інформації та форма для акредитації представників ЗМІ — на сайті http://koronakarpat.com.ua

За даними прес-релізу

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