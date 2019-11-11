Потрійна перемога «Моїх думок тихих»

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Відгримів VIII Трускавецький Міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат». 4 фестивальні дні, 64 показані фільми, кінометри та молоді таланти, цілий вагон акторів та режисерів, котрі прибули до Трускавця, а ще презентації книг, повні зали глядачів, посилена увага ЗМІ – все свідчить, що цьогорічна «Корона Карпат» перевершила найсміливіші очікування організаторів.

Після феєричної церемонії урочистого відкриття (читати тут) робота закипіла. Журі під головуванням актриси Римми Зюбіної оцінювало фільми на «профпридатність», організатори слідкували за дотриманням фестивальної програми (збоїв майже не було), а глядачам залишалося хіба насолоджуватися святом кіно. Адже вхід на всі покази був вільним.

І ось настав четвертий заключний день фестивалю. Окрім пресконференції членів журі та організаторів фестивалю в цей день відбулося ще встановлення пам’ятної плити минулорічному фільмові-переможцю. Заключним акордом фестивалю стала церемонія нагородження переможців, яку вели Зоряна Конопельська-Петрас та Богдан Процишин.

Потрійну «Корону Карпат» повезли з Трускавця творці фільму «Мої думки тихі». Закарпатський режисер Антоніо Лукіч отримав приз за кращу режисуру, акторка Ірма Вітовська – за кращу жіночу роль, а третім подарунком для творців «Моїх думок тихих» стало Гран-Прі кінофестивалю. Отже, фільм відкриття фестивалю став одночасно фільмом закриття. Комедія вартувала того, щоб подивитися її двічі.

У номінації «За відданість рідному краю та щиру закоханість у кіно» перемогу здобув фільм «Переполох у Трускавці» режисера Олега Бачинського. Приз за кращу режисуру в короткому метрі отримав режисер Єгор Бондаренко за фільм «Пляшка». Кращим студентським фільмом визнано стрічку «Нетерпимість» (режисер Володимир Бакум). Головну нагороду за кращий короткометражний фільм виборов фільм «Анна» (режисер Олесь Санін).

Спеціальним дипломом генерального продюсера кінофестивалю відзначено фільм «Зрадник» (режисер Марк Хаммонд) та актора Михайла Грицкана. Приз за кращу чоловічу роль отримав актор Олег Шульга (фільм «Позивний «Бандерас»). Фільм «Тринадцятий автобус» (режисер Олександр Безручко, автор сценарію Ігор Щербаков) отримав нагороду за найкращий сценарій.

Окрім процесу нагородження церемонія закриття фестивалю включала в себе і концертні «п’ятихвилинки». Перед глядачами виступили співаки Назар Савко, Михайло Грицкан, Зразковий ансамбль сучасного естрадного танцю «Free Dance».

– Ми підняли планку фестивалю дуже високо – завдяки організаторам, спонсорам, вельмишановному журі, акторам., глядачам. Всі фільми, показані на «Короні Карпат» – це українські фільми, і це є показником, що українське кіно впевнено розвивається та завойовує глядача не лише в Україні, але і в цілому світі. Дай нам Боже і надалі так впевнено розвиватися та побувати і на ХХ, і на ХХХ Трускавецькому кінофестивалі, а крім того ще на інших кінофестивалях в інших українських містах. Трускавець заслужи «Корону Карпат», з чим вас всіх і вітаю, – зазначив у вітальному слові на церемонії підбиття підсумків фестивалю міський голова Андрій Кульчинський.

Важко не погодитися з цими словами. Фільми фестивалю вартують того, щоб на них ходити, щоб їх обговорювати, щоб про них сперечатися. Фільм-переможець «Мої думки тихі» окрім величезної кількості дуже смішних моментів є надзвичайно серйозним через важливі теми, підняті режисером. «Заборонений», «Зрадник» та ряд інших повно- та короткометражних стрічок висвітлюють історію нашого народу через призму життя окремих постатей чи подій того чи іншого історичного періоду. Навіть комедія «Пригоди S Миколая» з Василем Вірастюком в головній ролі, яка є типовим розважальним продуктом, тішить саме тим, що вона зроблена в Україні, отже вносить свій вклад у розвиток сучасного українського кінематографу.

250 тисяч гривень, які місто витратило на цей кінофестиваль – це інвестиція, котра окуповується і приносить прибутки. Чимало відпочивальників стараються так скоригувати свою відпустку, щоб приїхати у Трускавець власне на кінофестивальні дні. Присутність відомих акторів, режисерів та інших людей бомонду немов магнітом притягує глядачів фільмів, серіалів, телепрограм. Кінофестиваль став не лише родзинкою Трускавця, а дав можливість перетворитися курортові хоча б на кілька днів на кіностолицю, а в цілому на культурну столицю України.

Цьогоріч в один голос всі відзначали високу організацію фестивалю, шалену зацікавленість глядачів, широкий «асортимент» пропозицій. Для нагородження фільмів бракувало номінацій, так стрімко розвиваються різні жанри, різні кіношколи, для прикладу документалістика чи мультиплікація. Тож всі побажання учасників організатори врахують вже на ІХ Трускавецькому кінофестивалі «Корона Карпат». Як зазначив генеральний директор «Корони Карпат» Олег Карпин, робота над черговим фестивалем розпочинається відразу після закриття попереднього.

Володимир Добрий

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