Кінофестиваль «Корона Карпат» відбудеться зразу ж після Дня міста Трускавця

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Традиційно в День медика (у третю неділю червня) Трускавець відзначає День міста. Цьогоріч ця дата випадає на 20 червня. А вже через тиждень, 24-27 червня (четвер-субота) у курортній столиці України проходитиме IX Міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат».

Кінофестиваль, який з перших років існування став візитною карткою Трускавця, у листопаді минулого року не проводився через жорсткий карантин. Натомість зараз в Україні третя хвиля пандемії йде на спад, жодна область не знаходиться навіть в помаранчевій зоні, не кажучи вже про червону. А Трускавець в принципі весь час пандемії за всіма показниками є зеленою зоною, і це не дивно, адже курорт позиціонує себе як місто здоров`я. Тож є надія, що жодних непередбачуваних нюансів не виникне, і кінофестиваль «Корона Карпат» у червні 2021-го все ж відбудеться.

IX Трускавецький міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат» пройде за підтримки Державного агентства України з питань кіно, яке частково профінансує захід. Очікується, що фестиваль підтримають також Український Культурний Фонд, Львівська ОДА (департамент культури, національностей та релігій) і, звісно ж, Трускавецька міська рада. Адже кінофестиваль окрім популяризації кіномистецтва є ще й реально промоцією курорту.

Щороку на свято кіно до Трускавця з’їжджаються найкращі представники кінематографічного світу. Цього року, як і у попередні, на кінофестивалі за “Золоту корону” боротимуться лише українські стрічки. Є з чого вибрати і чим похвалитися – український кінематограф на повну потужність заявив про свою силу і вміння зняти таке кіно, яке сміливо може конкурувати із зарубіжними фільмами на світових кінофестивальних майданчиках.

Програма фестивалю вже сформована на 90%, каже генеральний директор «Корони Карпат», депутат Дрогобицької районної ради Олег Карпин. Зараз проходить узгодження зі всіма попередньо заявленими учасниками. Новацією цьогоріч може стати змагання між кіношколами України, наразі тривають перемовини з цього питання, адже все впирається в кошти.

У програмі кінофестивалю-2021 на глядача чекають понад 60 національних фільмів 2019-2020 років: ігрові повнометражні, короткометражні та документальні. Поза конкурсом буде кіно документальне, арт-хаусне та традиційні для представників кіноіндустрії фільм-комісії. А ще кінофестиваль буде багатий на зустрічі з творчими людьми: режисерами, акторами, співаками, продюсерами.

Під час «Корони Карпат» відбуватимуться ворк-шопи, а відомі люди матимуть можливість побувати і поза містом Трускавцем, зокрема в селах Трускавецької територіальної громади та в сусідніх громадах. І це теж промоція – вже всього регіону, нашої Дрогобиччини, котра має величезний потенціал для розвитку, а Трускавець є його локомотивом.

Так що відпочивайте у Трускавці, не пропустіть День міста в середині червня і обов’язково завітайте на ІХ Трускавецький Міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат»! Ласкаво просимо!

Володимир Ключак

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