Не втомлюємося любити Трускавець та популяризувати його

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Незважаючи на важкі воєнні часи, потрібно жити і працювати на благо України. Робота бізнесу та сплата податків – це вагомий вклад у стабільність в рідній державі, у перемогу України над ворогом.

Хоча Трускавець переживає нелегкі часи, пов’язані зі зменшенням кількості відпочивальників та скороченням надходжень до бюджету міста, та не все аж так погано. В місті-курорті відкриваються нові магазини, нові сервісні центри, нові заклади, котрі намагаються привернути увагу потенційних клієнтів. Дбаючи про себе, про свій бізнес, власники таким чином популяризують і наше місто Трускавець.

На фото: ще одна фотогенічна локація у Трускавці – телефонна будка біля сервісного центру з ремонту мобільних телефонів та аксесуарів на перехресті вулиць Дрогобицької та Довбуша (вище «Green Park»`у, навпроти старої автостанції).

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