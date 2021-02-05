Тюбінг для дітей з багатодітних сімей

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Вчора, 4 лютого, відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради організовано безкоштовні катання на тюбах для дітей з багатодітних сімей м. Трускавця в «Dream Park Truskavets» згідно соціальної програми “Активна Зима”.

У Дрім-Парку час пролетів швидко, мов на тюбі з гірки. Свіже повітря, помірні фізичні навантаження, занурення у світ дитячих розваг загартовує, зміцнює та дарує незабутні емоції дитинства, де кожну мить хочеться зупинити і запам’ятати. Діти та їхні батьки вдячні «Dream Park Truskavets» за яскраві емоції та весело проведений час.

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