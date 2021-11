Науковці довели, що «Нафтуся» та озокерит активізують захисні сили організму

0 SHARES Share Tweet

Нема лиха без добра – закриття вітчизняних спеціалізованих наукових журналів призвело до того, що українські науковці стали більше публікуватися в європейській періодиці. Так, нещодавно у італійському журналі «Pharmacology OnLine» ви йшла стаття про роль органічних речовин мінеральних вод у їх імунотропній дії («Role of organic Carbon and Nitrogen of mineral waters in their immunomodulating effects at female rats»).

А нещодавно вийшла інша цікава та потрібна стаття «BIOACTIVE WATER NAFTUSSYA AND OZOKERITE HAVE THE SAME NEURO-ENDOCRINE-IMMUNE EFFECTS IN MALE RATS CAUSED BY ARYL HYDROCARBONS». Авторами статті є С. Ружило, А. Попович, Н. Закаляк, Р. Чопик, О. Фігура, В. Білас, Т. Бадюк, А. Гоженко, І. Попович та В. Жуков.

Дослідники лікувальних чинників курорту Трускавець експериментально доказали, що цілюща «Нафтуся» і земний віск озокерит є “кровними родичами”. Як вживання «Нафтусі», так і аплікації озокериту (не теперішнього ерзацу, а автентичного) спричиняють у щурів-самців ідентичні зміни 23 параметрів нейро-ендокринно-імунного комплексу, який відповідальний за “захисні сили” організму проти несприятливих факторів довкілля (інфекція, отрута, холод, спека тощо).

Стаття опублікована у вже згадуваному італійському журналі «Pharmacology Online», який входить у “вищу лігу” наукових журналів Європи та світу (база Scopus).

Публікації українських науковців у закордонній науковій періодиці не лише сприяють популяризації української науки, але й дають європейцям більше інформації про лікувальні чинники на українських курортах. Така робота вартує відзначення цих науковців та їхнього морального і матеріального стимулювання.

Ознайомитися зі статтею «BIOACTIVE WATER NAFTUSSYA AND OZOKERITE HAVE THE SAME NEURO-ENDOCRINE-IMMUNE EFFECTS IN MALE RATS CAUSED BY ARYL HYDROCARBONS» можна за цим посиланням.

