Науковці довели, що «Нафтуся» та озокерит активізують захисні сили організму

09.11.2021 | Filed under: Новини

Нема лиха без добра – закриття вітчизняних спеціалізованих наукових журналів призвело до того, що українські науковці стали більше публікуватися в європейській періодиці. Так, нещодавно у італійському журналі «Pharmacology OnLine» ви  йшла стаття про роль органічних речовин мінеральних вод у їх імунотропній дії («Role of organic Carbon and Nitrogen of mineral waters in their immunomodulating effects at female rats»).

А нещодавно вийшла інша цікава та потрібна стаття «BIOACTIVE WATER NAFTUSSYA AND OZOKERITE HAVE THE SAME NEURO-ENDOCRINE-IMMUNE EFFECTS IN MALE RATS CAUSED BY ARYL HYDROCARBONS». Авторами статті є С. Ружило, А. Попович, Н. Закаляк, Р. Чопик, О. Фігура, В. Білас, Т. Бадюк, А. Гоженко, І. Попович та В. Жуков.

Дослідники лікувальних чинників курорту Трускавець експериментально доказали, що цілюща «Нафтуся» і земний віск озокерит є “кровними родичами”. Як вживання «Нафтусі», так і аплікації озокериту (не теперішнього ерзацу, а автентичного) спричиняють у щурів-самців ідентичні зміни 23 параметрів нейро-ендокринно-імунного комплексу, який відповідальний за “захисні сили” організму проти несприятливих факторів довкілля (інфекція, отрута, холод, спека тощо).

Стаття опублікована у вже згадуваному італійському журналі «Pharmacology Online», який входить у “вищу лігу” наукових журналів Європи та світу (база Scopus).

Публікації українських науковців у закордонній науковій періодиці не лише сприяють популяризації української науки, але й дають європейцям більше інформації про лікувальні чинники на українських курортах. Така робота вартує відзначення цих науковців та їхнього морального і матеріального стимулювання.

Ознайомитися зі статтею «BIOACTIVE WATER NAFTUSSYA AND OZOKERITE HAVE THE SAME NEURO-ENDOCRINE-IMMUNE EFFECTS IN MALE RATS CAUSED BY ARYL HYDROCARBONS» можна за цим посиланням.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви