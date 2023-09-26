Оголошені імена переможниць Національного конкурсу “Міс Україна 2023”

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Національний комітет “Міс Україна” оголосив імена переможниць “Міс Україна 2023”, які були обрані українцями за допомогою онлайн-голосування на офіційному сайті конкурсу. Вже найближчим часом відбудеться офіційна коронація. Вона відзначає початок нової місії переможниць, яка передбачає їхню участь у міжнародних конкурсах краси, де вони матимуть можливість привернути додаткову увагу до війни в Україні на багатомільйонну аудиторію світових конкурсів.

Національний комітет конкурсу, як і було вказано на початку голосування, передасть призовий фонд переможниць на благодійну допомогу постраждалим внаслідок війни.

Після коронації переможниці вирушать на міжнародні конкурси. Головною метою поїздки є привернення уваги до війни України та залучення додаткової допомоги. Ми віримо, що ця ініціатива допоможе вкотре освітити на міжнародній арені події в Україні та заохотить ще більше міжнародної допомоги на користь українцям.

Титул “Міс Україна 2023” отримує 18-річна Софія Шамія з Київської області (фото 1), уособлюючи справжню красу та гідність. Вона вирушить на фінал найголовнішого міжнародного конкурсу “Miss World 2023”, що відбудеться 16 грудня в Індії.

Софія навчається на економічному факультеті у Києво-Могилянській академії. Вільно володіє англійською мову. Сім років займалася танцями. З дитинства обожнює малювати, створює картини у стилі поп-сюрреалізм та організувала благодійний аукціон своїх робіт, а всі вилучені кошти передала на допомогу ЗСУ.

“Картина “ОЧІ ПЕЧАЛІ” поїхала в Японію. Людина котра її отримала, написала в особисті, що розплакався коли відкрив картину. Адже хоче, щоб кожна дитина у світі могла жити у мирі та мати змогу мріяти! – із допису Софії.

Титул “Міс Інтернешнл Україна 2023” отримала 18-річна Софія Згоба з Львівської області (фото 2). Учасниця вирушить на міжнародний конкурс “Miss International 2023”, який відбудеться у Токіо, дата проведення фіналу – 26 жовтня.

Титул “Міс Земля Україна 2023” отримує 21-річна Анастасія Феєр із Закарпатської області (фото 3). Фінал “Miss Earth 2023” відбудеться у Вʼєтнамі 22 грудня під егідою Організації Об’єднаних Націй.

За даними пресрелізу

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