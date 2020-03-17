Звітує депутат Микола Сеньків

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Хоча в Україні карантин, але закони ніхто не відміняв. І однією з законодавчих норм є та, що депутати органів місцевого самоврядування повинні щороку звітувати про свою роботу. Отож сьогодні пропонуємо увазі читачів звіт депутата Трускавецької міської ради Миколи Сеньківа. Звіт виконано у форматі інтерв’ю.

– Пане Миколо, завершився 2019 рік, тож пора прозвітувати перед виборцями – які запити Вами було зроблено, як Ви відстоювали інтереси мешканців свого виборчого округу на вул. Сагайдачного.

– Насамперед хочу сказати, що за минулий рік я не пропустив жодної сесії, жодного пленарного засідання. Мною було подано багато запитів, які здебільшого стосувалися господарки будинків. Деякі питання вирішено, але є й такі, які потребують подальшої роботи. Так, наприклад, тема стихійного сміттєзвалища біля маг. «Світлана» та будинку Сагайдачного, 28 все ще залишається актуальною. Туди звозять сміття мешканці навколишніх сіл, там купи будівельних відходів. Але вже знайдено варіант вирішення проблеми – спільно з керівниками «Лісової пісні», заступником міського голови Олексієм Балицьким та за участі КП «Парк курортний» і ДП «Комунальник Плюс» ТОВ «Комунальник 1» зі Стрия.

Також в 2019 році було здійснено реконструкцію вулиці Сагайдачного – як парної, так і непарної частини. Мова йде про прибудинкові території Сагайдачного 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 19, 21. Замінено комунікації (електромережа, вода, каналізація), територія забрукована. Зараз вулиця виглядає зовсім по-іншому, ніж раніше.

– Так, за рік дійсно зроблено дуже багато на вул. Сагайдачного. А от чи є ще якісь питання крім стихійного сміттєзвалища, які вирішити не вдалося?

– Якщо оцінити те, що зроблено на вулиці Сагайдачного за останні чотири роки, то зроблено більше, ніж за всі попередні роки незалежності України. Це факт. Ніколи раніше робіт у такому грандіозному масштабі тут не проводили.

Але, звичайно, залишилися проблеми, які слід вирішувати. Район вулиці Сагайдачного – один з найстаріших у місті, і дахи відбули свій термін експлуатації. Вони ще не течуть, але вже, як кажуть, на грані. Примикання відстають, і потрібно кардинально щось робити. Зробити шатровий дах – це величезна затрата коштів. В дефектних актах ОСББ є вказано що потрібно зробити по тому чи іншому даху.

На окрузі є будинки, де залишилися тільки потреби ремонту даху та фасаду, а є й такі, де ще слід замінити каналізацію. Мова про 20 та 28 будинок, які на черзі заміни каналізаційних та водних мереж всередині будинку. До вводу в будинок все поміняно.

– Які будинки на Вашому окрузі в кращому стані, а які потребують чимало капіталовкладень та допомоги зі сторони міста?

– Мій округ №6 складається з будинків парної сторони вулиці Сагайдачного (20, 22, 24, 26, 28) і з непарної – 19 та 21. Всі будинки були, чесно скажу, в жахливому стані. Комунікації були зношені. В більшості будинків за цих кілька останніх років замінено електромережі, замінено системи каналізування та водопостачання. Залишається проблема з дахами.

Сагайдачного, 19 – три ліфти, в цьому році заплановано їх реконструкцію, яка не проводилася більше 20 років. Позаминулого року було зроблено плановий черговий та позачерговий експертні огляди ліфтів спеціалістами зі Львова, і зараз є всі підстави, щоб провести там ремонти.

Парна сторона – в жахливому стані комини будинків, до яких ніхто за всі роки палець об палець не вдарив. Один будинок ми до зими встигли зробити самотужки. Навесні плануємо у всіх будинках завершити ці роботи – розібрати комини, де вони є, вимурувати, поштукатурити, затягнути сіткою, обтягнути клеєм і привести в належний стан. І тоді будемо просити міську раду, щоби нам виділила кошти на дах, бо самотужки ОСББ це не зробить. Люди не зможуть зібрати такі суми коштів, це для них непідйомне. У нас переважно всі будинки парної частини – це 32-квартирні.

– На Вашому окрузі найбільшим об’єктом є курортний готель з апартаментами «Лісова пісня». В різний час були різні проблемні питання – говорилося про шкоду від котельні, висловлювалися побоювання чи витримає каналізаційна система навантаження від такого грандіозного об’єкту. Як зараз складаються стосунки між ОСББ цього мікрорайону та «Лісовою піснею»?

– Особливої співпраці немає, але й ворожнечі немає. Щодо каналізації, то вони прокопали і проклали каналізацію за власні кошти, підключившись до колектора аж біля пошти, і проблем з каналізацією немає. Наразі будинок не є повністю заселений в частині апартаментів, максимально працює тільки курортний готель.

Єдина велика проблема, яка турбує як мешканців апартаментів «Лісової пісні, так і наших прилеглих ОСББ, і не тільки будинків на моєму окрузі, а й 6, 8, 10 та 12 – це котельня «Лісової пісні». Інколи через ці викиди неможливо відкрити вікно. Так що це дійсно є проблема.

Ми неодноразово зверталися в екологічні інстанції, і до міської ради, але наразі проблема залишається актуальною. Є щоправда обіцянки, що котельню перенесуть в напрямку гаражів на територію, яка відноситься до Модрицької сільської ради. Так обіцяли, але як воно буде насправді – час покаже.

– До Вашого округу примикає великий лісовий масив, де є багато сміття (ми про це вже згадували). Як думаєте, яким способом тему забруднення можна вирішити в цьому конкретному випадку – лісовому масиві біля вул. Сагайдачного?

– Насамперед хочу сказати, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Про яку свідомість мешканців сусідніх сіл можна говорити, коли вони приїжджають машинами і скидають біля лісу чи в самому лісі будівельне сміття («бой»), різний мотлох, причому часто оминаючи сміттєві баки.

На першій смузі ми поставили дитячий майданчик між дорогою, яка веде до «Лісової пісні» і між нашими будинками – це така гарна дитяча зона. Окрім того ми виграли проєкт партиципаторного бюджету і встановили тренажери. До прибирання території і навесні, і восени активно долучаються всі мешканці – батьки, дідусі, бабусі, небайдужі трускавчани. Тому та частинка в нас більш-менш чиста. Звісно, є люди, які нехтують тим, що там дитячий майданчик, ходять і розпивають спиртні напої, переважно у нічний час, але це поодинокі випадки.

Вирішити дану екологічну проблему можемо тільки разом. Всім згуртуватися, долучитися до прибирання, а також слідкувати за дотриманням порядку. Якщо хтось засмічує територію, то треба не стояти осторонь, а зробити фото- та відеофіксацію, викликати поліцію. І той, хто хоч раз заплатить штраф, більше не піде смітити до лісу.

Прикро також, що люди, які йдуть на шашлики, після себе часто залишають безлад – пластиковий посуд, інше сміття.

Але в цілому в останні роки ситуація все ж змінюється на краще. Значно більше тих людей, які після себе прибирають, залишають місце після відпочинку прибраним. Є й такі, що забирають не лише власне сміття, але й заодно прибирають за іншими. Таким порядним мешканцям хочу подякувати за те, що вносять свій вклад у чистоту лісу та за високий рівень екологічної свідомості.

– Час від часу мешканці вул. Сагайдачного виставляють у соцмережі пости з наріканням на якість води, скаржаться на перебої з водопостачанням. Що Ви як депутат можете сказати з цього приводу? Чи буде ця проблема вирішена?

– Ця проблема на сьогодні вже вирішена, бо наприкінці минулого року запустили нову лінію водогону. Так, були моменти, коли в трубу потрапляла глина, і в когось забивало фільтри, а в декого йшла з крану брудна вода. Але це було тимчасове явище, бо тоді запускалася нова лінія водогону, і проблема швидко вирішилася.

На сьогодні проблем з водопостачанням немає, у нас вода є цілодобово. Нова лінія підключена до Стрийської води, і є ще врізка до озерної. Я був категорично проти другої врізки, але водоканал запевнив, що це необхідно, щоб у разі відсутності стрийської води можна було подати людям воду з озера.

За останні декілька місяців нарікань від людей немає окрім поодиноких випадків, коли водоканал може підмішати трохи води з озера. Але в загальному якість води набагато краща, ніж була до того.

Наведено лад з обліком води. Якщо раніше споживання парної частини було 1 тисяча кубів у добу, і на сесіях нас звинувачували, що в нас найменші будинки і найбільші крадіжки, проте згодом виявились підземні річки. Труби були зношені, вода витікала в землю, і цього ніхто не бачив. Станом на сьогодні споживання йде до 120 кубів на добу – таку кількість якісної стрийської води водоканал на вулицю Сагайдачного може подавати дуже просто.

До цього ж водогону підключені також будинки на Сагайдачного, 1 та Сагайдачного, 3 (гуртожиток).

– Як депутат міської ради Ви вирішуєте не лише проблеми округу на вул. Сагайдачного, але й проблеми цілого міста…

– Так, прийнято чимало важливих рішень. Звичайно, рік завжди починається з голосування за бюджет. Це питання довго обговорюється, проте завжди приймається конструктивно і кошти спрямовуються для розвитку міста та добробуту мешканців.

Серед питань, які могли сприяти прориву у отриманні містом контролю над гідромінеральною базою – питання спільного підприємства з ТОВ «Трускавецькі лікувальні води». Ми проголосували за створення СП, але через позицію частини трускавчан, які були налаштовані проти СП, рішення так і не вдалося виконати. Тож «Трускавецькурорт» вирішив продати гідромінеральну базу, і тепер ТОВ «ТЛВ» має нових власників. Нові власники запевнили, що вкладатимуть кошти у збереження гідромінеральної бази і що розглядають варіант відкриття верхнього бювету. Звісно, теперішня ситуація з карантином внесе якісь свої корективи у терміни реалізації цих планів, але надія, що все буде добре, залишається.

– Пане Миколо, завершується теперішня каденція, восени 2020-го чи навесні наступного року пройдуть чергові місцеві вибори. Чи задоволені Ви тим, що Вам вдалося зробити як депутату і чи плануєте знову йти представляти інтереси виборців у раді?

– За новим виборчим законодавством Трускавець як місто з населенням до 90 тисяч осіб підпадає під повну мажоритарку, тому не потрібно бути прив’язаним до тої чи іншої політичної партії. І це добре, бо в місті вирішуються господарські питання, тут не місце для політичних баталій.

На наступні вибори я буду йти, але наразі межі округів ще невідомі. Округи будуть об’єднані, адже це будуть вибори до Трускавецької ОТГ. До мого округу долучать ще як мінімум два. Але я вірю, що люди обиратимуть тих, хто щось реально робить, а не просто говорить.

За 4 з половиною роки зробилося дуже багато, особливо для мого округу. За це хочу подякувати міському голові Андрієві Кульчинському, депутата міської ради, які голосували за виділення коштів на реалізацію тих чи інших проектів на вулиці Сагайдачного. Ми змушені це робити, адже в нас у Трускавці два найстаріші мікрорайони – хрущовки на вулиці Сагайдачного і на вулиці Івасюка. Тому ці мікрорайони мають бути переобладнані першочергово.

Також хочу подякувати моїм виборцям, свідомим громадянам, котрі мене підтримують, дають стимул, пишуть проекти та подають їх на партиципаторний бюджет, допомагають мені відстоювати інтереси мешканців округу. Щиро їм дякую.

Спілкувався Володимир Ключак

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