У Східниці відкрили перший в Європі Парк голограм

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У курортному містечку Східниця, що на Львівщині, за підтримки Українського культурного фонду, запрацював перший в Європі Парк голограм.

Керівник проєкту Леся Гарасим наголосила, що проєкт виник із синергії бізнесу, культури та технологій і така модель співпраці може дати якнайкращі результати у сфері збереження та популяризації культурної спадщини.

Урочисте відкриття відбулося за участю духовенства, науковців, очільників територіальних громад та представників місцевого самоврядування.

Міські голови Східниці Іван Піляк та Борислава Ігор Яворський подякували колективу СПА-готелю «Респект Карпати» за те, що бізнес фокусується на просуванні культурної спадщини регіону і сприяє збереженню святинь.

За допомогою голограм у парку відтворені церкви:

– Покрови Преподобної Богородиці, XVII ст. із с. Попелі,

– Преображення Господнього, 1722 р. із с. Підбуж,

– Собору Пресвятої Богородиці, 1700 р. із с. Селець,

– Благовіщення Преподобної Богородиці, 1791 р. із с. Новошичі,

– Свято-Іллінська церква ХVІІ ст. із с. Лішня,

– Царя Христа, 1773 р. із с. Вороблевичі,

– Святого Євстахія, XVII ст. із с. Летня,

– Успіння Пресвятої Богородиці, 1644 р. із смт. Меденичі,

– Воздвиження Чесного Хреста, 1661 р. з м. Дрогобич,

– Святого Юра, 1656 р. з м. Дрогобич.

3D-моделі церков були створені компанією Aero3d на замовлення СПА-готелю «Респект Карпати» за підтримки Українського культурного фонду.

Відвідати експозицію мультимедійних голографічних 3D-зображень та ознайомитися із найдавнішими дерев’яними церквами Дрогобиччини, які були зведені у XVII-XVIII ст., можна з 1 до 10 жовтня. Парк голограм прийматиме відвідувачів безкоштовно за адресою: смт. Східниця, вул. Б. Хмельницького, 28 на території СПА-готелю «Респект Карпати».

У зв’язку з використанням спеціального голографічного обладнання парк працюватиме лише з 18:00 до 21:00 год. у бездощову погоду.

Організовані групи школярів приймаються за попереднім записом, який можна зробити за телефоном +380957631022.

За даними пресрелізу

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