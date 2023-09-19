Роль нейроендокринно-імунного комплексу в механізмі дій бальнеотерапії (експериментальні і клінічні дослідження)

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/Наукова доповідь за сукупністю монографій і статей на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук/

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Ігор Попович, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

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