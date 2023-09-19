Роль нейроендокринно-імунного комплексу в механізмі дій бальнеотерапії (експериментальні і клінічні дослідження)

/Наукова доповідь за сукупністю монографій і статей на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук/
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Ігор Попович, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник
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/Наукова доповідь за сукупністю монографій і статей на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук/
Повний текст наукової монографії
Ігор Попович, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник
Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Курси іноземних мов Ірини Ченцової запрошують дітей та дорослих вивчати англійську мову з використанням інноваційних методик та сучасних підручників провідних британських та американських видавництв. Ми пропонуємо заняття в групах (7-10 чоловік), індивідуальне та корпоративне навчання, підготовку до ЗНО та здачі екзаменів на міжнародні сертифікати (IELTS, TOEFIL), а також Експрес-курси для дорослих (англійська для подорожей та […]
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