Владислав Бандура знову найкращий!

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Нещодавно у Доброгостові відбувся футбольний турнір серед дітей 2009 – 2010 рр.н «Дитячі мрії-2024», на якому не вперше «засвітився» прудконогий стебничанин Владислав Бандура.

Захищаючи честь свого рідного міста, захисник за амплуа, хлопчина уже вдруге удостоївся найвищої нагороди

– «найкращий гравець турніру»

Пригадується, як місто калійників колись рясніло футбольними талантами. Як тут не згадати Андрія Кузана, Романа Кирчея, світлої памʼяті Юрія Широкова, Андрія Добрянського. Перелік, мабуть, можна продовжити. І хто зна, можливо, історія невдовзі впише у свої сторінки нові імена наших краян, серед яких знайдеться місце і перспективному Владиславу Бандурі, а славетне київське «Динамо» поповниться ще одним нашим новобранцем. Проте для цього потрібно дуже багато працювати над собою, бути цілеспрямованим і, тоді, доля повернеться до нього обличчям, адже дитячі мрії здійснюються!

Загалом у турнірі взяли участь 8 команд. Переможцями стали юні самбірчани на чолі зі своїм наставником Ігорем Леськівим. Другими були вихованці Романа Хомина – ФСК «Стебник», а третіми підопічні Романа Чопка – МФК «Галичина» (Дрогобич).

Переможцями у номінаціях названі: Владислав Бандура(ФСК «Стебник») – «найкращий гравець турніру», Андрій Дребод (МФК «Галичина» (Дрогобич) – «найкращий воротар», Микола Гарасим’як (ФК «Смарт» – «найкращий півзахисник», Іван Чубик (Академія «Самбір») – «найкращий нападник», Іван Чубик (Академія «Самбір»).

Турнір організований футбольним клубом «Смарт»(Тренер Василь Даців).

Орест ХАНДОНЯК.

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