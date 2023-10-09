Зведена сестра королеви Нафтусі

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Ще у 1998 році трускавецькі вчені Ігор Попович і Володимира Білас в експерименті на білих щурах отримали результати, які дають підстави стверджувати, що вода “Трускавецька” є зведеною сестрою Королеви лікувальних вод Нафтусі.

У них одна мати – водоносна порода трускавецького підземелля, але різні батьки – мікробіоценози. Мікробіоценоз Нафтусі здатен перетворювати нафтоподібні речовини породи у біоактивні сірковмісні ароматичні сполуки і довголанцюгові жирні кислоти. Натомість мікробіоценоз води “Трускавецька” обділений такими здібностями, так що вона має у своєму складі лише “сиру” нафту.

Але навіть цього достатньо, щоб вода “Трускавецька” чинила на організм низку таких же ефектів, як і її знаменита сестра.

Детальніше – в новій монографії кандидата медичних наук Ігора Поповича за цим посиланням.

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