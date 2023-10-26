Нова культурна ініціатива від Фонду Франка: презентовано проєкт “Дитячі музи як сучасні аркебузи”

26.10.2023 | Filed under: Публікації

У сучасному світі, де технології змінюють наш підхід до культури, Міжнародний фонд Івана Франка за підтримки Українського культурного фонду презентував свій новий проєкт – “Дитячі музи як сучасні аркебузи”. Він є логічним продовженням конкурсу “Стежками Каменяра”, у якому за 6 років проведення взяли участь 12 000 дітей з усіх областей України.

На думку авторів проєкту, підтримка шкільної молоді не просто нагальна потреба, а стратегічна інвестиція у майбутнє нації, яка дає можливість підтримати креативних дітей, вселити у них надію і дати відчуття причетності до українського культурного простору, що є актуальним особливо в наш час – час російської воєнної та інформаційно-пропагандистської агресії й окупації окремих українських територій.

У рамках проєкту було видано Альманах накладом у 1000 примірників, у якому представлено 150 найкращих дитячих творів, котрі стали переможцями у конкурсі «Стежками Каменяра». 34 дитячі твори, які було визнано найкращими фаховим журі, позначені QR-кодами, що відкривають доступ до захопливих відеодекламацій у виконанні відомих українських митців, військових та громадських діячів.

Організатори зазначають, що переможці конкурсу отримають це унікальне видання в подарунок, а 850 примірників вже у дорозі до шкільних бібліотек. Тож ця культурна скарбничка буде доступною для молоді кожного куточка нашої країни.

Проєкт «Дитячі музи як сучасні аркебузи» створено в рамках програми «Відновлення культурно-мистецької діяльності» і реалізовується Міжнародним фондом Івана Франка за підтримки Українського культурного фонду.

Ольга Нижник

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