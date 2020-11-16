Міжнародний альянс «Азербайджан-Україна» оголосив Ільгама Алієва «Президентом року»

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Представники зарубіжних організацій, які представляють інтереси азербайджанців у різних країнах світу, висловлюють вдячність Президенту Республіки Азербайджан Ільгамові Алієву за повернення контролю над окупованими Вірменією територіями в Нагірному Карабасі. Мова про події першої половини листопада 2020 року, коли внаслідок блискавичної воєнної операції Азербайджан повернув під свій контроль споконвічні азербайджанські території.

Серед тих, хто привітав Президента Ільгама Алієва з блискучою перемогою, є і Міжнародний Альянс «Азербайджан-Україна». Його керівник Ельмар Мамедов висловив свою вдячність та підтримку Президентові Ільгамові Алієву та від імені всієї організації оголосив його «Президентом року».

«10 листопада – нова сторінка в історії Азербайджану, свято для кожного азербайджанця, який живе в країні чи за її межами. Терпіння Азербайджану луснуло, і завдяки грамотному тактичному підходу Верховного Головнокомандувача Збройних Сил Азербайджанської Республіки, Президента Ільгама Алієва протягом 45 днів в результаті бойових дій Азербайджан повернув контроль над своїми територіями. Нам вдалося отримати грандіозну перемогу завдяки нашому Президентові, його цілеспрямованості та терпінню. В зв’язку з цим на вищій раді керівництва Міжнародного Альянсу «Азербайджан-Україна» ми одноголосно підтримали ідею оголосити Ільгама Алієва «Президентом року», – каже Ельмар Мамедов.

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