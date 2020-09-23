Ведення Державного земельного кадастру: актуальні показники

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Станом на 21 вересня 2020 року до Державного земельного кадастру внесено відомості про 22,0 млн земельних ділянок загальною площею 43,8 млн га (за останній тиждень – 29,7 тис. новосформованих земельних ділянок площею 22,9 тис. га), зокрема, 14,7 млн земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 31,7 млн гектар.

Також триває процес внесення відомостей до Державного земельного кадастру щодо адміністративно-територіальних одиниць: станом на 21 вересня 2020 року із загальної кількості населених пунктів на території України за заявами органів місцевого самоврядування внесено відомості про межі 8 234 адміністративно-територіальних одиниці (за останній тиждень – 83) та нормативну грошову оцінку 4 055 населених пунктів (за останній тиждень – 26).

Окрім цього за минулий тиждень до державних кадастрових реєстраторів надійшло 39,5 тис. заяв про реєстрацію земельних ділянок (зокрема новосформованих, утворених у результаті поділу, об’єднання та встановлення або відновлення меж), зареєстровано 31,5 тис. земельних ділянок, серед яких 34,6 тис. заяв, сформованих сертифікованими інженерами-землевпорядниками в режимі онлайн та зареєстровано 27,1 тис. земельних ділянок.

Головними управліннями Держгеокадастру за період з 14 по 21 вересня 2020 року через ЦНАПи видано 19,4 тис. витягів, зокрема 9,8 тис. витягів, замовлених на офіційному вебсайті Держгеокадастру.

Пресслужба Держгеокадастру

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