Імпорт продуктів харчування в Україну

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Як інформують в українському уряді, на 40 тисяч тонн більше завезли до України продуктів харчування за 17 днів березня у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го року. Загалом імпорт продуктів харчування склав 158 тис. тонн вартістю у 211 млн дол. Це майже 8000 повністю заповнених фур на 20 т.

Україна робить продуктові запаси, а тому не потрібно скуповувати гречку та консерви на пів року уперед!

Які саме продукти Україна імпортувала і в яких обсягах?

– молочні продукти (сири), яйця птиці, натуральний мед — 3177 тонн, що на 312% більше, аніж за 17 днів березня 2019 року (тут і далі ми порівнюватимемо з аналогічним періодом 2019 року). Сумарно ми завезли цієї категорії товару на 13,6 млн дол.

– готові продукти із зерна зернових культур, борошна, борошняні кондитерські вироби — 6166 тонн, що на 83% більше, на суму 12,3 млн дол.

– фрукти, їстівні плоди та горіхи — 45 837 тонн (+3%) на суму 33,9 млн дол.

– овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби — 38 908 тонн ( +138%), на суму 20,4 млн дол.

– молоко та маслянка — 921 т (+163%) вартістю у 1,2 млн дол.

– риба свіжа не оброблена — 2 493 т (+73%) на 14 млн дол.

– риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні готові — 14 381 т (+0,5%) на 18,8 млн дол.

– кава, чай, мате, або парагвайський чай, і прянощі — 1 293 т (+30%) на 4,3 млн дол.

– екстракти, есенцiї та концентрати кави, сиропи, соуси, супи та інше — 3 854 т (+23%) на 25,1 млн дол.

– алкогольні і безалкогольні напої та оцет — 16 610 т (+65%) на 23 млн дол.

Нова митниця знає про черги (подекуди дуже великі) із вантажівок, які утворились внаслідок їх ретельнішого санітарного огляду та дезінфекції. Зокрема, станом на сьогоднішній ранок, на Ягодині 350 вантажівок стояли на в’їзд до України, 750 — на виїзд; Краковець: 310 — на в’їзд до України, 430 — на виїзд; Рава-Руська: 110 — на в’їзд до України, 360 — на виїзд. Домовляємося із польськими колегами, у якій спосіб можна пришвидшити процес проходження контролю, в т.ч. митного, на кордоні.

Тим часом, перші вантажівки, заблоковані на кордоні Італії та Словенії, повернулися до України.

Щоб допомогти українським водіям, які і зараз простоюють на кордоні інших країн, повернутися до України, Міністерство інфраструктури розробило форму: https://bit.ly/2WkNksv. Заповнивши її, водій може повідомити, на якому саме пункті пропуску та на якому кордоні він знаходиться.

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