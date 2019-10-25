Більше 1,4 млн грн нарахували державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель за порушення земельного законодавства на Львівщині у 2019 році

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З початку 2019 року державні інспектори Управління контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Львівській області здійснили 850 заходів державного контролю за використанням та охороною земель усіх форм власності. За результатами проведеного контролю виявлено 369 порушень земельного законодавства на площі 27,9 тис гектарів.

З метою усунення виявлених порушень земельного законодавства фахівці винесли 264 постанови про накладання адміністративного стягнення на суму 100 тис. грн, видали 312 приписів про усунення виявлених порушень земельного законодавства.

Також державні інспектори Львівщини розрахували розмір шкоди за самовільне зайняття земельних ділянок, нецільове використання та зняття поверхневого шару ґрунту без спеціального дозволу на суму більше 1,3 млн грн, з яких 1,18 млн грн сплачено порушниками у добровільному порядку, кошти надійшли до бюджетів місцевих рад Львівщини. Щодо інших порушників фахівці вживають заходів щодо примусового стягнення шкоди.

Пресслужба Держгеокадастру

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