Держгеокадастр запроваджує практику автоматичного оприлюднення рішень про розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності

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Держгеокадастр започатковує практику оприлюднення 100% рішень, що приймаються його територіальними органами з питань розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, в тому числі передачі у власність чи користування земельних ділянок.

Інформація розміщується у розділі “Оприлюднення наказів щодо розпорядження землями” на сайті Держгеокадастру за посиланням https://land.gov.ua/t/.

У відкритому доступі надається інформація про дату реєстрації, номер та тематику клопотання, категорію осіб, що звертаються з клопотанням, статус розгляду заяви територіальним органом Держгеокадастру, дату, номер та вид наказу, виданого територіальним органом Держгеокадастру, кадастровий номер та цільове призначення земельної ділянки, відносно якої виданий наказ. Також завдяки системі буде можливість переглянути деперсоналізовані накази головних управлінь Держгеокадастру щодо розпорядження землями.

Оновлення інформації відбувається автоматично, оскільки функціонал синхронізований з даними системи електронного документообігу Держгеокадастру.

Користувачам доступна функція пошуку за будь-яким параметром, зокрема за регіоном, де було прийняте рішення щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності.

Запровадження нового функціоналу дає можливість забезпечити подолання корупційної складової у сфері розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та дозволяє зробити прозорими та публічними всі етапи розпорядження землями.

Пресслужба Держгеокадастру

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