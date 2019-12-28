Держгеокадастр надає доступ до електронного Державного фонду документації із землеустрою

28.12.2019 | Filed under: Акценти

Від сьогодні Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру надає доступ до електронного Державного фонду документації  із  землеустрою. Посилання: https://land.gov.ua/fond_dokumentatsiyi/.

Наразі у фонді перебуває понад 8,7 млн паперових даних. Впродовж 2019 року оцифровано 1 338 417 матеріалів, які увійшли до Державного фонду документації із землеустрою, з переліком яких можна ознайомитися на офіційному сайті Держгеокадастру.

До складу зазначених документацій входять персональні дані, зокрема, серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспорту та ідентифікаційного номеру фізичної особи.

Окрім цього, вже розпочато технічні заходи щодо деперсоналізації даних та зміни правил користування задля забезпечення громадянам можливості у реальному часі за допомогою технічних засобів здійснювати пошук, перегляд та копії матеріалів Державного фонду документації із землеустрою.

Водночас хочемо повідомити, що даний функціонал є тестовою версією, надалі його опції доопрацьовуватимуться та вдосконалюватимуться. У найближчій перспективі громадянам буде надано повний доступ до усіх даних.

Прес-служба Держгеокадастру

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