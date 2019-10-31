Про проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності

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До кінця 2019 року Держгеокадастр планує завершити інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 1018,9 тис. га. Основними етапами цього процесу є топографо-геодезичні роботи, державна реєстрація земельних ділянок у ДЗК та затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Показники станом на 25 жовтня 2019 року:

– проведення топографо-геодезичних робіт на земельних ділянках – 784,5 тис. га (77%);

– державна реєстрація земельних ділянок у ДЗК – 363,5 тис. га (36%);

– затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель – 212,2 тис. га (21%).

Зауважте, з огляду на сприятливі погодні умови, здійснення топографо-геодезичних робіт продовжується. До того ж, затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель та державна реєстрація земельних ділянок у ДЗК здійснюються камерально та не підпадають під вплив погодних умов.

Задля простеження динаміки змін, що відбуваються протягом тижня, дані оновлюватимуться щосереди.

Пресслужба Держгеокадастру

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