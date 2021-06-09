Трускавецького науковця Ігоря Поповича запрошено на медичний конгрес до Румунії

Румунська Асоціація Бальнеології вислала офіційне запрошення кандидатові медичних наук, дослідникові «Нафтусі», трускавчанинові Ігорю Львовичу Поповичу взяти участь у міжнародному Конгресі на тему медицини, реабілітації та бальнеології.
National Congress of Physical and Rehabilitation Medicine & Balneology пройде 1-5 вересня в м. Ковасна (Румунія, ЄС).
Приємно, що світова наукова та медична спільнота високо цінить заслуги нашого земляка-трускавчанина.
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