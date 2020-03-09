Оперативники затримали у Трускавці квартирних злодіїв

09.03.2020 | Filed under: Новини

Працівники Управління карного розшуку поліції Львівщини, спільно з оперативниками Дрогобицького відділу поліції, 7 березня близько 18.30, відразу після скоєння квартирної крадіжки на вулиці Івана Мазепи у місті Трускавець, затримали двох зловмисників. Ними виявилися раніше неодноразово судимі жителі Львівщини: 31-річний мешканець міста Стебник та 36-річний житель Дрогобицького району. У них правоохоронці виявили та вилучили ювелірні вироби, годинник та інші речі, викрадені з помешкання.

«Встановлено, що зловмисники також причетні щонайменше ще до восьми крадіжок з квартир та будинків, скоєних на території Дрогобицького району та міст Стебник, Трускавець, Борислав. За місцем їх проживання проведено санкціоновані обшуки, під час яких правоохоронці виявили та вилучили знаряддя скоєння злочину, мобільні телефони та інші речові докази», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Їх затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере зловмисникам запобіжний захід.

Слідчі Трускавецького відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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