У Стебнику поліцейські затримали двох братів, причетних до крадіжки телефонного кабелю

13.01.2020 | Filed under: Новини

Як інформує пресслужба ГУ Національної поліції України у Львівській області, в Дрогобицький відділ поліції 12 січня близько 3.30 надійшло повідомлення від диспетчера телекомунікаційної компанії про те, що на вулиці Гоголя у місті Стебник спрацювала сигналізація, ймовірно вчиняється крадіжка кабелю.

На місце події оперативно прибули працівники сектору реагування патрульної поліції, дільничний офіцер та працівники інших служб. Неподалік від місця скоєння злочину правоохоронці виявили двох чоловіків, які при собі мали телефонний кабель повітряної лінії, загальною довжиною близько 150 метрів.

Зловмисників, рідних братів віком 31 та 41 рік, мешканців міста Стебник, правоохоронці затримали в порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере їм міру запобіжного заходу.

Слідчі повідомили мешканцям Стебника про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

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