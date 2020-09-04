Поліцейські оперативно затримали зловмисника, причетного до викрадення скутера у Стебнику

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3 вересня,близько 20.30 у поліцію звернувся 58-річний місцевий житель та повідомив про викрадення скутера, який він залишив припаркованим біля магазину на вулиці Дрогобицькій у місті Стебник.

На місце події негайно виїхали оперативники карного розшуку, слідчо-оперативна група, екіпажі реагування патрульної поліції та інші співробітники Дрогобицького відділу поліції. Протягом години правоохоронці розшукали викрадений скутер та встановили особу зловмисника – неодноразово судимого 52-річного жителя міста Самбір.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку ст..208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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