У Трускавці пройде міжнародна конференція AJT для підлітків з єврейським корінням

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Наприкінці листопада у Трускавці пройде міжнародна конференція AJT для єврейських підлітків. Вона присвячена 10-річчю AJT – міжнародному проєкту з неформальної освіти для підлітків з єврейським корінням.

На заході на учасників чекають безліч цікавих активностей: цікаві тренінги та семінари від лекторів з США, Ізраїлю та України, знайомство з новими друзями та подарунки.

Кожен учасник отримає фірмовий мерч AJT, а також зможе пройти курс підготовки до церемонії Бней/Бной Міцва – настання єврейського повноліття.

Для того, щоб взяти участь у конференції, учасники мають відповідати таким критеріям:

– бути єврейським підлітком 13-17 років;

– отримати схвалення від керівника cвого клубу AJT;

– зробити внесок у розмірі 1500 грн та оплатити квитки.

Зареєструватися на конференцію можна за посиланням до 15 жовтня.

Довідка. Active Jewish Teens (AJT) – це безпечний простір, побудований на принципах неформальної освіти, для єврейські підлітки 13-17 років. Проєкт дає змогу знайти однодумців, реалізувати свої особисті потреби та виявити активну позицію всередині громади. Наразі філії AJT працюють у більш ніж 60 містах на території України, Грузії, Молдови, Казахстану, Киргизстану.

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