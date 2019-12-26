Проєкт «Creative Hub». Post scriptum

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21 грудня у Трускавці таки відбулося давно затребуване шоу: відкриття Клубу творчих людей “Creative Hub”. В наступні після події дні емоції просто зашкалювали: стільки емоцій, думок, вражень. І це свідчило, що початкова ціль досягнута і дано старт насправді чомусь великому та грандіозному.

Насправді ще перед початком організації втілення ідеї Христини Білас у життя команда розуміла, що не все так просто, і даний захід частково спровокований цікавими подіями, які наразі тривають в Україні.

Про що йдеться? Тривалий час творчі люди та представники культури в Україні очікували на підтримку своєї творчості з боку держави. Десь вона була, проте у більшості випадків культура, особливо в кризовий період, залишається поза увагою можновладців. І так тривало декілька десятиліть. Та все ж перші сигнали появи абсолютно нового покоління в українській культурі стали точкою відліку і початку низки цікавих подій, а саме намагання самоорганізації творчих людей для створення майданчиків, на яких вони б мали можливість пропагувати і демонструвати свою творчість для загалу. Наразі цей процес ще не має масового характеру, але починає виринати як проліски з-під снігу у різних куточках України.

Серед найбільш яскравих проєкт «Яскрава рима» у Черкасах, який існує понад рік і судячи з назви розпочали його саме поети. Там усе стартувало з простого квартирника, а сьогодні географія налічує декілька східних областей. Він об’єднує поетів, письменників, співаків, художників, хореографів, фотографів, дизайнерів одягу.

Серед сусідів варто згадати проєкт творчих вечорів Анни Базовської в Івано-Франківську, проте у більш академічному форматі. І це лишень вершина айсбергу з того, що довелося нашвидкуруч віднайти в Інтернеті. Такі на перший погляд поодинокі спроби самоорганізації творчих особистостей сьогодні уже набувають ознак системності: вони відбуваються на регулярній основі, і десь навіть спостерігається колаборація між проєктами. Тобто, можна прогнозувати, що уже в недалекому майбутньому дане явище набуде масового характеру. Без сумніву можу констатувати наступне: це уже історичні процеси, які будуть впливати на українську культуру на довгі роки.

Трускавець щодо культури завжди вирізнявся серед регіону. Тут і місцеві органи влади, що відповідають за культуру, були набагато ефективнішими, і щільність творчих людей була в рази вищою. Тож бути одними із перших в загальнонаціональних культурних процесах було закладено підсвідомо і бажання зорганізуватися витало давно в творчих колах міста-курорту. Бракувало лишень того медіатора, який би мав вдарити по струнах і запустити чарівну мелодію у рух. По факту така доля стати організатором цього культурного процесу випала Христині Білас. Не знаю чи усвідомлювала вона на початках за що береться? Переконаний, що ні, оскільки мабуть далі ідеї вона б і не вирушила. Та все ж фанатизм, впертість, цілеспрямованість Христини і уміння переконувати оточуючих зіграли позитивну роль в реалізації проєкту Creative Hub.

Так сталося, що до організаційних проектів я був долучений не одразу, проте втрапив у саму кульмінацію «американських гірок»: робити чи не робити. Справді, Христина своєю ідеєю запалила багатьох людей, що в результаті породило певні проблеми: з’явилося забагато порадників, думки яких часто були протилежними. А це конкретно гальмувало процес підготовки. Я досі не знаю, що саме переконало Христину обрати той шлях, яким надалі рухався проект, та все ж результат свідчить, що він таки був правильний. Загалом підготовка нагадувала альпіністів, які в буран рухаються до вершини, не маючи візуального поняття куди іти і де вершина. Питання формату, сценарію, концепції були на порядку денному до останнього дня.

І тут хотілося б декілька слів згадати про особливість трускавецького формату самоорганізації творчих людей. Він не подібний на жоден з вищезгаданих, які довелося оглядати в Інтернеті. Та мабуть у цьому і фішка. Трускавець одразу переступив перший крок квартирників, як бувало у подібних випадках, і запропонував ширше видовище. Сталося це знову ж завдяки культурним особливостям міста, а також, крути не крути, але міські органи влади зрозуміли корисність ідеї і принаймні на організаційному рівні таки продемонстрували своє сприяння, що також стало запорукою успішності проєкту.

21 грудня завчасно прибуваю на локацію в туристичний комплекс «Трускавець 365». Не буду приховувати, але всередині закрадалися нотки скептицизму в успішність результату. Причин тому було багато, і вони мали достатньо аргументовані підстави. Та відступати уже було нікуди. Не забуваємо, що мова йде про мистецтво та творчість, де часто-густо класичні закони маркетингу, фізики, менеджменту перестають працювати. Очевидно, жага та потреба у реалізації творчих людей досягла критичної маси, і все пішло не так, як очікували скептики. Зал – аншлаг, глядачі у більшості затримуються до останнього виступу, учасники засипають організаторів питаннями коли наступна зустріч.

Ну а тепер відкидаємо наукову термінологію і коротко про те, що відбувалося в залі і враження від побаченого й почутого. Цей вечір дав змогу по-новому відкрити для себе культурний потенціал краю. За роки він змінився, зазнав трансформацій, я б навіть сказав оновився. З’явилися нові персоналії, гурти, напрямки. І це стало зрозуміло з перших акордів, коли на сцену ведучий Володимир Наконечний запросив колектив «Модерн Фолк» з Дрогобича. Насправді для трускавчан він уже добре відомий, проте його здатність до трансформацій і цього разу продемонструвала одну з його нових сторін. Колектив добре зіграний, має цікавий і самобутній репертуар. Думаю, керівнику отцю Андрієві Буню є чим гордитися.

Далі до вітального слова було запрошено безпосередньо продюсера цього проєкту – Христину Білас, яка розповіла про цілі “Creative Hub”у і відзначила, що серед них є досить амбітна ціль зробити Трускавець не лишень курортним центром, але й культурним осередком регіону.

Про свою підтримку проєкту також розповів міський голова Андрій Кульчинський, котрий чітко підтвердив розуміння корисності даного проєкту і висловив сподівання у подальшому його розвитку.

У цей вечір як на мене кожен з учасників досягав ефекту «вав». Тож невипадково відкриття Клубу творчих людей “Creative Hub” (яке водночас стало першим засіданням цього клубу) організатори назвали саме «Wow show». Поява на сцені тріо «Franko Ladiеs» теж відповідало цим канонам. Гарний жіночий колектив з не менш гарним вокальним виконанням отримав свою порцію аплодисментів від вдячного слухача. І хоча не раз уже перераховувалося усіх учасників у соціальних мережах, проте, думаю, буде справедливо бодай кількома словами, але ще раз згадати про них, адже саме заради ознайомлення загалу з їх творчістю вони і вирушили на “Creative Hub” .

«Солені і Зелені» – дитячий рок-гурт, таке явище для Трускавця не в новинку, але послухати цей колектив було також варто і цікаво, адже керівником даного музично проекту є відомий в регіоні викладач, саксофоніст, джазмен Ярослав Проців. Ну і від тепер ще й і рокер. «Солені і Зелені» не підкачали свого керівника і виступили достойно та драйвово.

А далі відбулося одне вагоме відкриття, яке приблизило Трускавець до статусу культурної столиці регіону. У залі пригасло світло, зазвучала ритмічна музика і розпочався показ дизайнерського одягу від бренду LS Lesia Semi. Далі коментую як справжній чоловік. Ніяких надбудов і збочень ми не побачили. Для публіки було представлено достатньо елегантні варіанти одягу, більшість з яких можна застосовувати у багатьох сферах життя. Тобто цілком елегантно і практично. По завершенню показу на імпровізований подіум з’являється і сама кутюр’є – Леся Семі. І здавалося б, а що тут такого. Проте три моменти вирізняють цю подію серед інших. По-перше, в нашому краї не так часто відбуваються покази мод, по-друге ми мали змогу побачити колекцію, яка мабуть уже відома не тільки в Україні, але в багатьох країнах світу, по-третє, ідея цієї колекції таки має коріння з Трускавця, адже батьківщиною Лесі Семі є саме наше курортне містечко. Варто зазначити, що у цей вечір згодом ми побачили ще один показ вечірнього вбрання. І він був ще пишнішим, ніж попередній. Окремо хотілося б акцентувати увагу на організації формату показу. Це було справжнє міні-шоу з чітким сценарієм, яке завершилося врученням подарунків від бренду для присутніх у залі.

Якщо ми вже торкнулися теми світових брендів та зірок, зазначу ще одну подію, яка суттєво додала статусності цій вечірці: вона саме розгорталася в кулуарах “Creative Hub”. Там тривала виставка картин суперової художниці, яка давно відома далеко поза межами України. Побачити Наталію Поліщук з її роботами на “Creative Hub” це було справжнє везіння. Варто зазначити суттєвий вклад Наталії у підготовку даного проекту. Зокрема назва “Creative Hub” є саме з-під її пера. З такою оргкомандою не могло бути інакше.

На “Creative Hub” було багато інструментальної музики. Першими запалили публіку дует акордеон-баян з Дрогобицького музичного коледжу. Далі інструментальна естафета перейшла до директора Народного Дому міста Стрия – Олександра Ілечка. Його виконання на скрипці, думаю, запам’ятається багатьом і надовго. До речі, Олександр довший час проживав у Трускавці, тож його поява і підтримка є цілком логічною тавагомою. Ну і варто зазначити, що Олександр таким чином вирішив оригінально відзначити свій день народження. Мабуть, для справжнього музиканта – ідеальний варіант.

Завершував інструментальну тріаду вже згадуваний Ярослав Проців. Завжди знав, що саксофон надзвичайно романтичний інструмент, проте у цей вечір він звучав по-особливому. Але публіка та організатори просто так Ярослава зі сцени не відпустили. Фінальна кавер-версія пісні Патрисії Кас у виконанні Христини Білас відбувалася саме у супроводі саксофона.

Максимальне різноманіття жанрів було б не повним без хореографії. Блискучий виступ дуету танцювальної школи «Ювента Денс» та танцювального шоу-дуету «Evolution» додали родзинки цьому проекту, отримавши і свою порцію задоволених глядачів.

Про неочікувані моменти цього вечора. Виявляється, на наших теренах існує реп. Цей жанр, який більше притаманний американській культурі, виявляється цілком комфортно почувається на Прикарпатті. Олег Піхота та дует «Erste Husl» теж підігріли публіку запальними ритмічними речитативами, що без сумніву гармонічно вписалося у загальну концепцію проекту “Creative Hub” .

Якщо говорити про колективи, то окремо варто відзначити «Топ Сейшен», який відомий на наших теренах як один з найкрутіших кавер-колективів. Проте в арсеналі у них, виявляється, є і авторські речі, які можна було почути на “Creative Hub” .

Здається нікого не забув? Але як же ж я міг забути найколоритніший колектив зі Стебника? «Стебничаночка» в цей вечір була достойною серед зірок. Їхня динамічна програма ще раз доказала, що і подібні колективи можуть бути цілком форматними, та по драйву конкурувати з рок та реп музикою.

Вечір невпинного добігав до завершення. Але таке шоу просто так завершитись не могло. Після вручення подяк усім тим, хто долучився до реалізації “Creative Hub” на найстійкіших глядачів очікував бонус: танцюльки та фотосесія з просто велетенським білим ведмедем. Такий сюрприз для “Creative Hub” підготувала “SmiLe studio”, яка також є серед активних організаторів проекту.

Проте, як кажуть, 50% будь-якого шоу безпосередньо залежить від глядачів. Організатори “Creative Hub” прекрасно розуміли це правило, тож на глядачів очікувало декілька сюрпризів. А саме два розіграші цікавих призів, які стали не лишень приємними спогадами про цей вечір, але й матимуть цілком конкретне застосування. У першому випадку один з щасливих глядачів отримав набір парфумів від бренду LS Lesia Semi, в іншому випадку уже двоє щасливців зрозуміли, що час подорожувати, оскільки туристична агенція «Marko Travel» вручила їм подарункові сертифікати на подорож у будь-яку країну світу.

Ну і ще декілька слів про команду, яка допомагала зробити цей вечір. Більшість з них були за кадром, проте запорукою успіху була саме злагодженість їх роботи. А це фотографи та оператори, це незмінний звукооператор Олег Чернявий, це армія моделей, це велика команда спонсорів та меценатів, які долучилися до підтримки. За що їм усім велике спасибі.

Отож наразі намагався поділитися спогадами через декілька днів опісля, після перших публікацій про подію, тобто post scriptum. Емоції досі яскраві, проте час рухатися вперед і виникає логічне запитання «що далі?». Те, що «далі» має бути, сумніву не викликає. Просто не дадуть. Варто лишень зазначити, що група проєкту “Creative Hub” в Інтернеті уже подвоїлась і щораз більше поступає заявок на участь у подальших засіданнях Клубу творчих людей “Creative Hub”. І це також без сумніву круто.

Проте попереду ще багато і багато питань, які необхідно вирішити, збагнути, врахувати. І це вже історія Нового 2020 року.

Ще раз величезна подяка усім, хто допоміг зреалізувати цю ідею. Висловлюємо сподівання, що у наступному році нас очікує справжній рік відновлення і піднесення культури регіону.

Усіх з Новим Роком та Різдвом, і до наступної зустрічі на “Creative Hub”.

Ярослав Баран, фото автора

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