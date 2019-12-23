Подія, яка зробила цей рік

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Creative HuB. Клуб творчих людей Трускавця. Це те, чого Трускавець потребував давно – як кисню, як ковточка чистої води, як шармового шлейфу, який повинен супроводжувати курортну столицю України. Адже Трускавець – не лише місто здоров`я, бальнеологічний курорт та туристично приваблива місцина, а ще й локомотив розвитку регіону та культурний центр. Тут щотижня, а інколи й щодня – по декілька важливих заходів у різних локаціях, а в сукупності – круглорічний фестиваль подій різнопланового характеру, які визначають ритм життя курорту. Спокійно неквапний у плані руху та широко асортиментний у плані пропозицій. І поки так буде, Трускавець – поза конкуренцією.

Трускавчанка Христина Білас (з дому Касперська) своєю ідеєю та її реалізацією доповнила цей цілорічний фестиваль подій у Трускавці. Клуб творчих людей «Creative HuB», який відкрився у суботу, 21 грудня – це спроба по-новому подивитися якою має бути творча тусовка, відкрити нові таланти міста та регіону, підтримати існуючі таланти, вдихнути нове життя та додати темпу у життя не гостей курорту, а власне трускавчан. Бо «Creative HuB» твориться в першу чергу трускавчанами і для трускавчан, на відміну від більшості інших проєктів, заходів, конкурсів та фестивалів, до яких трускавчани тільки долучаються, але не грають там першої скрипки. А тут трускавчани зіграли не лише першу скрипку, а дали цілий симфонічний концерт власними силами, новим і злагодженим оркестром.

З чого почалася ідея? З зустрічі в ресторані. Творчі люди різного плану (співаки, художники, музиканти, модельєри тощо) вирішили зробити щось нове і цікаве. Як результат – дуже вдала вечірка 21 грудня під назвою «Wow show».

Шоу було дійсно вау, Фейсбук накрила хвиля захоплення і гордості за цю подію, а світлини за столиками з шампанським в готелі «Трускавець 365» стали додатковою рекламою цього закладу, який своєю діяльністю порвав всі стереотипи щодо бізнесу, курорту та івентів.

Від «Creative HuB»у виграли всі. І дизайнерка Леся Семі (випускниця Трускавецької СШ №1 Леся Когут), показ колекції мод якої справив справжній фурор (завітайте на другий поверх магазину «КУБ»). І мережа агенцій гарячих путівок «Marko Travel», які чітко заявили про себе перед елітною публікою. І художниця Наталія Поліщук, котра зайвий раз нагадала трускавчанам, що можна і вихідцю з Трускавця зазнати світової слави, потрібно лише захотіти і тяжко попрацювати для цього. І, звичайно ж, музиканти та співаки, гурти та танцювальні колективи, котрі продемонстрували свої таланти. Бо хто показує себе, розкриває перед іншими, той кличе успіх у своє життя.

В готелі «Трускавець 365» три години вечора суботи були подією року, що минає. Новий проєкт відразу отримав схвалення трускавчан, і вартує продовження. Але яким буде це продовження? Як часто збиратимуться творчі люди і в якому форматі? Чи це й надалі будуть безплатні тусовки (а за все комусь доводиться платити), чи буде вхід за певну ціну? Це все – в процесі обговорень, після чого будуть нові рішення та нові «Wow show».

– Цей проєкт – це моя ідея, бо хочеться, щоб Трускавець окрім курорту та центру туризму став ще й культурним центром, до якого з`їжджатися творчі люди. В нашому краї є чимало справжніх талантів, які потрібно розвивати. Треба відкривати нові молодіжні гурти, підтримувати існуючі, щоб з Трускавця виростали зірки, – зазначила авторка ідеї креативного хабу та продюсерка проєкту Христина Білас (з дому Касперська).

Ведучим вечірки був Володимир Наконечний. Він запрошував до виступу гурти та окремих виконавців, анонсував покази мод, надавав слово поважним людям, у тому числі мерові міста Андрієві Кульчинському, словом, був тамадою на цьому весіллі без наречених. Першим гуртом, який виступив на символічній сцені, були «Модерн Фолк», котрі нагадали, що народна музика вічно затребувана, мелодійна і не старіє. Були репери (Олег Піхота), були рокери, були ladies in red (з дрогобицького франкового вишу), був дует акордеоністів з Дрогобича і ансамбль «Стебничаночка», був скрипаль-віртуоз Олександр Ілечко (директор Народного дому м. Стрия), був співак Я-Рек, були танці від «Ювенти Денс» (керівник студії Юрій Задорожний), був шоу-дует «Evolution», була чудесна організація від «Smile studio events», і це ще не все. Бо на вечірці можна було вживу почути Патрисію Каас. Ну, не її саму, але принаймні її голос, який фактично співпадає з голосом неперевершеної Христини Білас, котра виконала одну з пісень знаменитої співачки.

Чого не було на цій вечірці? Не було нудьги, не було можливості витратити гроші, не було їжі, не було поганого настрою. Була заздрість, але переважно по той бік смартфона в деяких особистостей, котрі пробували обізвати цю чудову ідею «Клубом корупціонерів», або натякати на інший хаб – pornhub. Але навряд чи варто організаторам зважати на заздрісників. Негативні відгуки окремих осіб тільки підкреслюють надзвичайну позитивність події.

Клуб творчих людей – це один з тих проєктів, які об’єднують, які гуртують громаду і сприяють самореалізації наших талановитих трускавчан. Нехай доля стелиться рушником всім, хто придумав цей проєкт і розвиватиме його. В Божу путь, пані Христино з Вашими однодумцями! Creative HuB заслуговує на те, аби жити і процвітати!

Володимир Ключак

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