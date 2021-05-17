В рідній хаті й стіни гріють…

0 SHARES Share Tweet

Більше ніж пів року тому, а саме 21 жовтня 2020 року у курортному Трускавці пройшла презентація першої поетичної збірки Ярослава Барана (творче псевдо Я-Рек) під назвою «Неформат». Детальніше про цю подію можна прочитати тут. Презентації «Неформату» пройшли також у Львові, Дрогобичі, Старому Самборі. І знадобилися час та хороші люди, щоб презентація цієї збірочки могла пройти у рідному місті Я-Река – Стебнику.

День 16 травня 2021 року запам’ятається для Стебника як концертом художніх самодіяльних колективів міста в Народному домі, так і цією презентацією в бібліотеці. Концерт дав можливість батькам та всім стебничанам подивитися які таланти підростають у місті калійників, впевнитися, що у Стебнику все ж відбуваються культурні події попри втрату можливості творити свою історію самим, в самостійній Стебницькій територіальній громаді. А презентація показала зовсім інший вимір культурного життя Стебника – не культмасовий, а елітарний, для обраних. Бо не кожному дано зрозуміти поезію, муки творчості, дух мистецтва та приємність спілкування на теми, далекі від буденщини.

«Неформат» виношувався довго і важко. Поезія, творена в одну мить, єднається у збірці з творами, котрі спочатку відкидалися, потім шліфувалися, щоб потім стати шедеврами. Одним з таких шедеврів, на нашу думку, є пісня про скрипку («Чарівний інструмент», присвята п. Галині Ших) на 44 сторінці збірочки, ілюстрацією до якої є портрет фронтмена гурту «Мері» Віктора Винника з гітарою. Чому пісня, а не вірш? Бо добрі приятелі автора-поета створили музику до цього твору (композитор Іванна Павлик), і вірш став піснею, прем’єра котрої власне і відбулася 16 травня в Стебницькій бібліотеці (філія №8). А ще за дивним збігом обставин (а може й не збігом, бо випадковостей не буває), слухали цю пісню всі троє «зі сторінки 44»: автор слів Ярослав Баран, людина, котрій присвячений цей вірш – Галина Ших, та співак Віктор Винник.

Навряд чи потрібно переповідати всі добрі слова про Я-Река і його збірку, котрі звучали в цей сонячно-дощовий травневий день у затишному залі бібліотеки. Кожен виступ – це штрих до портрета Ярослава Барана, котрий зображає багатогранну особистість: композитора, поета, фотомитця, комп`ютерника, співака, ведучого, фахівця з паблік рілейшенз (PR), а головне – справжнього Друга і справжню Хорошу Людину, яких, на жаль, в цьому світі мало. І хоча один непрошений гість пробував влити в бочку меду ложку дьогтю, але йому це не вдалося. Бо важко заздрістю перебити слова тих, хто говорить правду.

Богдан Британ, Михайло Кішко, Ольга Біла-Грищенко, Марія Пурій, Анна Іваночко, Віктор Винник, Віктор Стахеєв, Ірина Циган, Галина Ших, Олег Паращак, Наталія Поліщук, Іванна Павлик, Наталія Волошанська, Руслана Козар, Андрій Кравців, Степан Молодавець, Зеновія Левицька – кожна з цих постатей сама по собі заслуговує на увагу до її слів. І коли всі вони в один голос говорять позитивно про творчість Я-Река та підтримують його починання, то це дійсно важливо.

Щирої подяки заслуговує керівниця бібліотеки Любов Волошанська, котра стала режисеркою заходу-презентації, котра вміло розпочала його, відійшла в тінь під час проведення і словами Ліни Костенко здійснила прекрасну кульмінацію події. Без сумніву, присутність та підтримка депутатки Дрогобицької міської ради Анни Іваночко теж заважили на тому, що захід залишив приємний післясмак не лише для «Божого Овена» (так Ярослава назвав поет Богдан Британ), а й для всіх учасників зустрічі.

Презентація нового кліпу Я-Река «My yellow dream», фотосесія зі знаменитостями (в тому числі з автором збірки та кліпу) і фуршет стали заключними елементами цієї прекрасної композиційної події, якою стало для Стебника представлення збірки його активного громадянина.

Володимир Ключак, фото Михайла Гриціва

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)