В темні часи світлі люди творять мистецтво

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Тема інклюзивного мистецтва та соціальних проєктів – це не лише про мирний час. У час війни культура і мистецтво – це масштабний майданчик для діалогу і доступний простір для спілкування та взаєморозуміння.

Завдяки нашій культурі ми вже підкорили серця мільйонів людей у світі, стали помітними у європейському просторі. Але наш голос має звучати ще сильніше, ще впевненіше. Адже культурна дипломатія – це презентація своєї країни. Пам’ятайте – у темні часи війни світлі люди творять мистецтво!

Зараз у Львові триває проєкт «HOLUB ART HUB». Це авторський проєкт безбар’єрності інклюзивного мистецтва, розрахований на створення художнього осередку для учнів з порушенням слуху та підтримки індивідуальної культурно-мистецької діяльності дітей, зокрема внутрішньо переміщених осіб, які навчаються у Львівській спеціальній школі Марії Покрови.

Метою проєкту є проведення комплексу майстер-класів за сучасними видами живопису, пластики і декорування, адаптованими під особливі потреби учасників проєкту. Рефлексії, які відчувають діти в умовах війни, виражаються через колір, пластику та інші засоби. Результатом мистецьких заходів буде серія унікальних культурно-мистецьких виробів для відтворення сталої позиції і донесення культурно-просвітницької складової сучасної тематики війни, розв’язаною країною-терористом – рф.

Автор проєкту – викладач Львівського вищого професійного художнього училища Ігор Голуб. Проєкт є стипендіальною програмою від Українського культурного фонду (лот 2. Стипендії на відновлення культурно-мистецької діяльності).

За підсумками творчості пройде арт-виставка у Палаці мистецтв, буде створено електронний каталог, а також розпочнеться благодійний марафон – продаж картин створених в рамках проєкту на підтримку фонду «Повернись живим».

Проєкт розпочався 30 червня і триватиме до 15 вересня. Наразі вже відбулися майстер-класи за технікою стрінг-арт (створення панно з ниток і цвяхів), текстура-арт (створення декоративних картин за допомогою моделюючих мас і текстурних паст).

Ліплення діє як арт-терапія, корекція та реабілітація. Як терапія воно допомагає звільнитися від негативних емоцій, адже сьогодні підлітки чи навіть дорослі часто перенавантажені через війну). Також учням було репрезентовано творчість Марії Примаченко у вигляді картин за технікою зґрафіто (продряпування), це своєрідна інтеграція культурної спадщини України сьогодні.

Нещодавно розпочалась серія майстер-класів за технікою флюїд-арт (живопис рідким акрилом на полотні). Попереду ще будуть воркшопи спиртовими чорнилами на керамічній плитці (запікання фарби вогнем).

Учні займаються декілька разів на тиждень, адреса: м. Львів, вул. Максима Кривоноса, 10. Створено вже близько пів сотні картин (великих і маленьких).

Запрошуємо відвідати проміжну виставку та переглянути роботи – у майстерні в приміщенні Львівського навчально-практичного центру професійної освіти УДУ ім. Драгоманова. Можна поспілкуватися з учнями, автором проєкту, спробувати якусь творчу техніку, тому ласкаво запрошуємо.

Детальніше про проєкт можна довідатися на сторінці у Фейсбуці: https://www.facebook.com/igor.gol.026/

Степан Шліссельман

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