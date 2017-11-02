70-річний трускавчанин на смерть збив 45-літнього мотоцикліста зі Стебника

By  | 02.11.2017 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 листопада о 17.40 на перехресті автодороги Східниця – Пісочне з вулицею Уляни Кравченко у місті Стебник.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «ВАЗ 21011» під керуванням 70-річного мешканця Трускавця з мотоциклом «YIBEN YB50QT-15», яким керував 45-річний житель міста Стебник. Внаслідок отриманих травм мотоцикліст помер у кареті швидкої допомоги.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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