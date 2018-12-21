А Ви б назвали дитину Міладою чи Кайласом?

By  | 26.12.2018 | Filed under: Новини

Як інформує Головне територіальне управління юстиції у Львівській області, найпоширенішими іменами, які надавались дітям при державній реєстрації народження у 2018 році на Львівщині, були: Максим, Матвій, Давид, Артем, Олександр, Владислав, Данило, Дем’ян, Назар, Дмитро, Анастасія, Софія, Анна, Вероніка, Діана, Вікторія, Мілана, Злата, Соломія, Марія. Рідковживані імена, які надавались дітям при державній реєстрації народження протягом 2018 року: Йосип, Лука, Едгар, Мефодій, Дарій, Кирило, Северин, Устим, Енвер, Іларія, Патриція, Стефанія, Квітка, Елеонора, Амелія, Ванесса, Мотря, Барбара.

Окремі батьки вирішили дати своїм дітям екзотичні імена: Орхідея, Лейла, Меліса, Мілада, Оріана, Неоніла, Лама, Мурат, Тамерлан, Рувим, Алан, Ельдар, Аслан, Самір, Ліам, Кларенс, Кайлас.

В давнину при виборі імені для дитини, батьки керувалися церковним календарем, або ж називали дитя в честь родичів чи видатних людей. Вважається, що кожне ім’я несе в собі якийсь зміст і певною мірою впливає на характер людини. Дехто і досі вважає, що від імені людини залежить вся її доля, і навіть у наші часи батьки, перш ніж дати ім’я дитині, часто намагаються ретельно вивчити його значення. Цікаво, чи добре знали значення імен ті, хто назвав власну дитину екзотичним незрозумілим іменем?

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