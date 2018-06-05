А Ви часом не хочете до Таїланду чи Малайзії?

By  | 05.06.2018 | Filed under: Новини

У суботу, 9 червня, в УРБАН-бібліотеці Трускавця відбудеться цікава зустріч на тему «Подорож по Таїланду, Малайзії і Сингапурі». Модератором заходу виступить голова історико-краєзнавчого клубу «Сива давнина» Микола Іваник, котрий побував у цих країнах особисто.

В програмі заходу: перегляд фільму, розповіді про цікаві місця Південно-Східної Азії, відповіді на запитання і дегустація екзотичного напою «копі». На потенційних мандрівників чекає цікавий сюрприз. Початок зустрічі о 15.00. Тел. для довідок 066-281-73-81.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • Продається земельна ділянка з житловим будинком у Трускавці (вул. Бориславська)
    05.06.2018 | 17:19

    Продається земельна ділянка з житловим будинком в м. Трускавець по вул. Бориславська (пл. 10 сот.). Земельна ділянка розташована в зоні багатоповерхової квартирної житлової та громадської забудови. Цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Поруч з житловим цегляним будинком (заг. пл. 145 кв.м.) розташований цегляний гараж на 2 автомобіля. Територія [...]

  • Запрошуємо на роботу
    25.05.2018 | 16:10

    Комунальне підприємство «Парк курортний» проводить набір на роботу працівників наступних професій: садівники, робітники з благоустрою, двірники. Середня зарплата 4000-6000 грн. Тел. (03247) 5-46-14. *** Готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу кухаря, офіціанта та медичну сестру з дієтичного харчування. Тел. для довідок: (03247) 6-21-22 (відділ кадрів). Також читайтеПродається земельна ділянка з [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви