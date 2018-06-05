А Ви часом не хочете до Таїланду чи Малайзії?

У суботу, 9 червня, в УРБАН-бібліотеці Трускавця відбудеться цікава зустріч на тему «Подорож по Таїланду, Малайзії і Сингапурі». Модератором заходу виступить голова історико-краєзнавчого клубу «Сива давнина» Микола Іваник, котрий побував у цих країнах особисто.

В програмі заходу: перегляд фільму, розповіді про цікаві місця Південно-Східної Азії, відповіді на запитання і дегустація екзотичного напою «копі». На потенційних мандрівників чекає цікавий сюрприз. Початок зустрічі о 15.00. Тел. для довідок 066-281-73-81.

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