№94317 Агресія у вигляді кібербулінгу: що провокує це явище та як правильно реагувати на це

Булінг із застосуванням засобів електронних комунікацій або кібербулінг – це відносно новий вид булінгу, який виник з приходом в наше життя соціальних мереж та початком активного їх користування.

Зі слів очільника Головного територіального управління юстиції у Львівській області Миколи Станіщука, на жаль, така форма цькування набирає все більших обертів, оскільки зброєю булера стають соціальні мережі, форуми, чати, мобільні телефони тощо.

Що провокує таку агресію?

Причин безліч, вона може бути вмотивованою чи непередбачуваною. Але найстрашніше те, що нападати можуть незнайомці, які переслідують свої цілі. В інтернеті дуже просто бути анонімним, що підвищує шанси стати жертвою знущання, бо анонімність передбачає безкарність.

Залякування може відбуватися у будь-яку годину доби та в будь-якому місці. Найгірший сценарій, коли це трапилось у момент самотності дитини. Адже може здатися, що виходу немає.

ПАМ`ЯТКА: кібербулінг є найнебезпечнішим видом булінгу, оскільки його дуже складно ідентифікувати.

ЩО РОБИТИ БАТЬКАМ В ТАКИХ СИТУАЦІЯХ:

• навчити свою дитину правильній поведінці в соціальних мережах;

• дати їй усвідомити те, що не варто відповідати на повідомлення від незнайомців.

ВАЖЛИВО: щоб вберегти емоційний стан та щасливе дитинство вашої дитини – спілкуйтесь з нею. Тільки так ви викличете справжню довіру і вбережете її від кіберзагроз.

➡Якщо дитині необхідна психологічна допомога – зверніться на Національну дитячу «гарячу лінію» для дітей та батьків з питань захисту прав дітей за номером 116-111.

➡ Якщо вам необхідна правова допомога, зателефонуйте до Єдиного контакт-центру безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103.

ПАМ`ЯТАЙТЕ: діти мають право безоплатно отримати послуги адвоката системи БПД.

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