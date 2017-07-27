АКТУАЛЬНО – ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

By  | 27.07.2017 | Filed under: Акценти
Акценти/

Відповідно до ч.3 ст.24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж обчислюється в місяцях.

Неповний місяць роботи, якщо зареєстрована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків розрахунково відповідно сумі фактично сплачених страхових внесків за цей місяць.

Порядок здійснення такої доплати визначено у розділі 15 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України 19.12.2003 №21-1 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за № 64/8663. Згідно зазначеної Інструкції доплата до мінімального страхового внеску за неповний місяць роботи здійснюється застрахованою особою за її бажанням на підставі даних персоніфікованого обліку. Застрахована особа подає до Пенсійного фонду за місцем реєстрації заяву згідно з додатком 28, де складається повідомлення-розрахунок згідно з додатком 29. Застрахована особа здійснює доплату в сумі, зазначеній у повідомленні-розрахунку, протягом 10 календарних днів з дня його отримання. Особи, які здійснюють доплату, формують і подають до органів Пенсійного фонду України самі за себе звіт – відомості про суми доплати відповідно до ч.3 ст.24 Закону згідно з додатком 30 протягом одного календарного місяця після здійснення доплати через установи банків. Отже, у випадку, коли особа працювала неповний робочий час (неповний робочий день, неповний робочий тиждень), прийнята на роботу не з першого дня календарного місяця або звільнена не останнім днем календарного місяця, знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати, тощо (крім випадків, коли сума сплачених внесків менша за мінімальний розмір у зв’язку з порушенням роботодавцем трудового законодавства), така застрахована особа може здійснити доплату до мінімального страхового внеску в управлінні Пенсійного фонду України за місцем проживання.

Дрогобицьке об’єднане управління
Пенсійного фонду України

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