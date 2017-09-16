Андрій Кульчинський – № 1

Вчора, 23 вересня, відбулося кілька конференцій та зборів щодо висунення кандидатів у депутати Трускавецької міської ради та на посаду міського голови Трускавця. Між іншим, провели такі конференції міські осередки Блоку Петра Порошенка (партія «Солідарність») та ГР «Народний контроль», виборчі списки очолили відповідно Анатолій Стародуб та Святослав Грабовський.

Провела такі збори з висунення кандидатів і трускавецька «Самопоміч». Вони відбулися в готелі «Трускавець», де знаходиться офіс цієї партійної організації. На посаду міського голови Трускавця висунуто головного лікаря Трускавецької міської лікарні Андрія Кульчинського. Він же й очолив виборчий список кандидатів у депутати ТМР від «Самопомочі».

Виступаючи з коротким словом, Андрій Кульчинський зазначив: «Це рішення є взаємовигідним як для партії «Самопоміч», так і для мене як кандидата на посаду міського голови».

Було висунуто і кандидатів у депутати Трускавецької міської ради. Список можна знайти на офіційному сайті партії http://samopomich.ua/vybory2015/

Скажемо лише, що у списку кандидатів від «Самопомочі» знайшлося місце для вчителів та лікарів, юристів та журналістів, підприємців та волонтерів. Так, голова Трускавецького партійного осередку «Самопомочі» Микола Онисько балотуватиметься на окрузі № 23, вчителька СЗШ № 3 м. Трускавця Олена Петранич – на окрузі № 13, директор СЗШ №1 м. Трускавця Володимир Щигель – на окрузі № 2.

В депутати Трускавецької міської ради від «Самопомочі» йдуть такі знані люди як воїни АТО Василь Тимчишак (округ № 18) та Вадим Печніков (округ № 25), очільник фестивалю «Корона Карпат», підприємець та волонтер Олег Карпин (№9), ще один волонтер, підприємець Олег Габриш (№ 26), журналістка Тетяна Вінницька (№ 4), юристи Олена Савченко та Віра Сазонова (№№ 24 та 7), держслужбовці Альона Хомич та Тетяна Татомир (№№ 14 та 22), а також Роман Гнатишак (№ 17), Віктор Гукало (№ 6), Василь Дмитруш (№ 11), Сергій Дробчак (№ 21) Ростислав Монастирський (№ 19), Андрій Остапчук (№ 8), Ігор Шатинський (№ 3), Дарія Цаберяба, Юрій Яковлєв.

Згідно всіх проведених на цей час у Трускавці соціологічних опитувань «Самопоміч» лідирує. Якщо для більшості інших партій, які беруть участь у виборах, основне завдання – подолати п’ятивідсотковий бар`єр, то рейтинги «Самопомочі» показують, що їй неважко буде подолати і 20%-вий бар`єр. Тому твердження, що «Самопоміч» – це партія № 1 у Трускавці, мають під собою реальне підґрунтя. А Андрій Кульчинський, який кандидує на посаду мера Трускавця та є № 1 у партійному списку «Самопомочі», теж згідно соціологічних досліджень має найвищий рейтинг (22,3% і 25,8% за даними двох соцопитувань).

І наостанок кілька слів від себе особисто. Не всіх кандидатів від «Самопомочі» знаю досить добре. Та відносно тих, з якими мені колись доводилося працювати чи мати якісь справи – це дуже позитивні та порядні люди. Команда «Самопомочі» у Трускавці підібрана потужна, що визнають, зрештою, і їхні опоненти.

І ще одне, що імпонує – відсутність бруду. Навіть на дещо провокативні запитання в моєму інтерв’ю Олег Карпин відповідав досить розважливо та стримано. На рівні Трускавця абсолютно не видно тієї ворожнечі між «Самопоміччю» та «Свободою», яка є на рівні області та загальноукраїнському рівні. Конструктив, бажання розвивати Трускавець, боротьба за голоси виборців реальними справами, а не приниженням чи оббріхуванням інших – це приклад, який варто наслідувати й іншим політичним силам у Трускавці.

Володимир Ключак

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