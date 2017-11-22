Автобус, який їхав з Трускавця на Закарпаття, потрапив у ДТП: двоє осіб загинуло

Сьогодні на Львівщині внаслідок ДТП загинули двоє осіб, ще троє під час зіткнення отримали травми, двоє з них госпіталізовані.

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 22 листопада, близько дев’ятої ранку на автодорозі «Київ-Чоп» біля села Сможе Сколівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись туристичний автобус «Сетра», за кермом якого перебував 46-річний мешканець Кривого Рогу та легковик «Пежо» польської реєстрації.

Внаслідок зіткнення від отриманих травм на місці події загинули 48-річний водій легковика та його 49-річна пасажирка. Ще троє пасажирів «Пежо» отримали травми, двоє з них у важкому стані госпіталізовані.

Автобус їхав з Трускавця у Закарпаття, на момент зіткнення окрім водія у салоні перебувало 48 осіб. Попередньо встановлено, що ніхто з пасажирів «Сетри» не постраждав.

На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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