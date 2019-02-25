«Учітесь, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь»

(Т.Шевченко)

Серед плеяди видатних діячів української культури Тарасу Григоровичу Шевченку належить особливе місце. Він прославився як поборник правди і свободи своїм поетичним словом. Також як художник займає одне з почесних місць в українському образотворчому мистецтві. Відомий художник Леонардо да Вінчі стверджував, що «малярство – це німа поезія, а поезія – промовисте малярство». Двома цими гранями природа щедро наділила кріпацького сина. Для Шевченка живопис став потребою, вираженням його творчого духу. Навіть у години страждань і тяжкої неволі поетичний дар і талант художника завжди були з Великим Кобзарем.

6 березня у СШ№3 м. Трускавця була проведена літературна година «Думи Тарасові слово народніє». Завідувач бібліотекою-філією №2 Лідія Стецик розповіла присутнім про життєвий та творчий шлях геніального поета. Провідний бібліотекар обслуговування юнацтва Олександра Пфайфер провела з учнями 10-А класу вікторину «Багатогранний талант Тараса Шевченка», запитання якої були пізнавальними та цікавими. Учасники вікторини довели, що вони читають та знають творчість Т.Шевченка. Старшокласники: Гнідан Софія прочитала поезію Ліни Костенко «Тарасу Шевченку», Колосова Софія та Піньковська Мар`яна зачитали свою авторську поезію, Фединяк Богдан продекламував вірш. Бібліотекар СШ№3 Марія Горічко підготувала книжкову виставку по даній тематиці. Учні також взяли активну участь у дискусійній розмові, яку провела вчителька української мови та літератури Леся Павелкевич. Творчість Тараса Григоровича Шевченка як поета та митця надихає, запалює, є актуальною…

Підготувала Олександра Пфайфер, провідний бібліотекар обслуговування юнацтва Трускавецької ЦБС

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