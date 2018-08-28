Батьківщина Івана Франка відсвяткувала 162-і роковини його народження

By  | 27.08.2018 | Filed under: Новини

162-гі роковини народження Івана Франка відзначалися на його малій батьківщині протягом двох днів. В суботу, 25 серпня в садибі Франка у Нагуєвичах відбувся Міжнародний літературний фестиваль «Пегас» за участі відомих українських письменників.

У неділю на території Державного історико-культурного заповідника “Нагуєвичі” проходив ІІ Етно-фест, програма якого була надзвичайно різноманітною і цікавою. В садибі Франка розмістилося біля 50 етно-локацій: Бойківщина, Гуцульщина, Лемківщина, гончарі, ковалі, троїсті музики, шкіряний цех, мольфарська аптека, “-фото”, “-ровер”, восковий цех, свічкова майстерня від Наталії Маласіка” троїсті музики музею Івана Франка в Криворівні, вироби з бісеру (Верховина), гуцульські рушники і ткацтво (Косів), гуцульська кухня, гуцульська аптека, гончарі Микола Величко та Олександр Дворак, майстер-клас від Левка Скопа та Тетяни Думан, «Вікно-Образ – покровителі Франків» (європейська виставка ікони Івана, Ольги, Петра, Марії…), майстер-клас виробів соломи «Вухата сова» Реконструкція епохи «Захара Беркута»: руські лицарі, мечі та кольчуги, шолом і звитяга, реконструкція бойківських обжинків у саді Франка (професор Михайло Хай)…

У рамках святкувань у каплиці Різдва Пресвятої Богородиці відбувся Молебень, який відслужили священики о.Андрій та о.Михайло.

Згодом на сцені літнього театру відбувся концерт мистецьких колективів, де окрім митців з Дрогобиччини виступили відомий український лірник, етномузиколог Михайло Хай, самодіяльний народний музичний колектив с.Верхній Ясенів з Гуцульщини.

Незважаючи на проливний дощ і холод, найстійкіші учасники Франкового свята залишилися, щоб послухати цікаві виступи.

Прес-служба Дрогобицької РДА

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