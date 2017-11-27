«Батьківщина» перемагає на виборах в ОТГ два роки поспіль

By  | 27.11.2017 | Filed under: Акценти

«Батьківщина» перемагає на виборах в об’єднаних територіальних громадах два роки поспіль. Про це свідчить аналіз результатів чотирьох хвиль місцевих виборів у ОТГ в 2016-17 рр. Фактично, кожен третій українець сьогодні підтримує партію «Батьківщина».

Так лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко прокоментувала офіційні результати виборів в ОТГ, оголошені Центральною виборчою комісією.

Якщо підсумувати дані ЦВК щодо результатів усіх виборів, які упродовж 2016 і 2017 років відбулися в новостворених об’єднаних територіальних громадах, «Батьківщина» має перше місце (28,2%) і набагато випереджає найближчого конкурента – БПП «Солідарність» (18,2%).

Місцеві вибори в черговий раз продемонстрували справжню підтримку та довіру народу до партії «Батьківщина». Це найточніше соціологічне дослідження електоральних настроїв виборців напередодні наступних президентських і парламентських виборів.

Нагадаємо, що 15 листопада у Києві відбувся 7 етап 14-го з’їзду партії ВО «Батьківщина». З’їзд «Батьківщини» одностайно ухвалив рішення про участь місцевих організацій політичної партії у виборах в ОТГ, які відбудуться 24 грудня 2017 року. Планується, що «Батьківщина» висуватиме понад 50 кандидатів на голів ОТГ та близько тисячі кандидатів у депутати рад ОТГ.

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