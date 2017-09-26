«Бенефіс немолодої актриси» – черговий успіх бориславського театру

By  | 25.09.2017 | Filed under: Публікації

В похмурий дощовий день 24 вересня Народний імені Петра Телюка представив у Бориславі прем’єру вистави «Бенефіс немолодої актриси». Театральна постановка режисера Ігоря Мельника (він же – директор Палацу культури Борислава, де й проходила прем’єра) стала черговим успіхом бориславського театру. Навіть прискіпливий глядач не мав би що покритикувати, настільки доброю була гра акторів, продумані всі моменти, а динамізм фарсу дозволив сприйняти годинне дійство як один напружено-позитивно-рефлексійний момент.

Ольга Кекіс, котра втілилася у головній ролі «немолодої актриси», заставляла глядачів співпереживати та відчувати солідну гаму почуттів – від насмішки до співчуття, від відчаю до глибокої задуми. У п’єсі не лунали пафосні фрази про сенс життя чи ідеальні стосунки між чоловіком та жінкою, проте вся постановка була пронизана питаннями, відповіді на які не так легко знайти ні в театральній постановці, ні в реальному житті. Чому красива та розумна жінка має бути самотньою? Що таке успіх? Як знайти та втримати чоловіка своєї мрії? Чому минає молодість і коли вона дійсно закінчується? Як за «фасадом» розгледіти справжню суть людини?

Люди не такі, якими вони здаються на перший погляд. Не всі жінки стерви і не всі чоловіки сволочі. Будьмо готові, що добре про нас говоритимуть тільки після нашої смерті. Ці та інші прописні істини не нав’язувалися глядачеві, а подавалися немов щось стороннє, яке можна сприймати чи ні – на все Ваша воля. Та зовсім не сторонніми чи чужими у цій виставі були актори – вони творили разом із залом одне ціле, рефлектуючи над тим, що інколи не опишеш словами.

Народний театр імені Петра Телюка подарував бориславцям у недільний вечір 24 вересня не тільки цю прем’єру, а ще й ряд гумористичних сценок у виконанні акторів театру. Вже не вперше жителі міста нафтовиків мають змогу насолоджуватися мистецтвом та якісною грою високого рівня завдяки небайдужим творчим людям, які згуртувалися в театрі навколо режисера Ігоря Мельника. Тож не дивно, що палкі брава, які не стихали під театральним дахом, походили з глибини сердець глядачів. Адже саме завдяки таким моментам як театральні прем’єри Народного театру, і саме завдяки таким небайдужим бориславцям як його актори ніхто не посміє назвати провінційним чи занедбаним містом. Принаймні в культурному плані.

Тож нехай велике «ДЯКУЮ!» звучить для Народного театру імені Петра Телюка не лише від бориславців, але і з інших міст. Прем’єра «Бенефіс немолодої актриси» показала, що рівень бориславського театру вартує найвищої пошани, а бориславці мають ким і чим пишатися. Так тримати й надалі!

Володимир Ключак

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