Безцінна спадщина мого народу

Мово рідна! Мово невмируща!

Нездоланна в просторі віків!

Ти потрібна нам, як хліб насущний,

Як дарунок вічний прабатьків.

Без своєї мови, своєї самобутньої культури немає народу. Кожного року 21 лютого ми відзначаємо Міжнародний день рідної мови. Мова – духовний скарб нації. Це не просто засіб людського спілкування, це те, що живе в наших серцях.

Бібліотека для дітей м. Трускавця запросила на свято мови своїх читачів, учнів 5-А та 5-Б класів СЗШ №3 (класні керівники Леся Кравчук та Лариса Босак).

Зі слів ведучих Еліни Поліщук та Максима Франчука присутні заходу дізнались, що наш народ не одне століття боровся за рідну мову, за те, щоб сьогодні вона стала державною, що українська мова не зникла, бо люди берегли її, як перлину, щоб колись заговорити нею у повний голос. Вікторія Бабій, Діана Бараняк, Христина Гамрищак, Яна Городиська, Анна Кутельмах, Анжеліка Лещенко, Софія Туркас, Олександра Юргачева з любов’ю та ніжністю зачитали вірші про мову, розповіли прислів’я та приказки.

У виконанні ансамблю “Україночка” прозвучали пісні на слова трускавецького поета В`ячеслава Умнова під музичний супровід бібліотекаря Лесі Цісінської.

Родзинкою свята були жартівливі сценки “У купе вагона”, “Безграмотний Стецько” та усмішки.

Як чудово, коли народ зберігає свою мову, адже мова – це показник існування нації. Поки існує мова, доти живе народ.

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