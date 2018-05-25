Біля Стебника автомобіль в’їхав у дерево

By  | 30.05.2018 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 27 травня близько 20.10 на автодорозі Турка – Пісочне між селом Раневичі та містом Стебник у Дрогобицькому районі.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Сузукі Гранд Вітара», 42-річний мешканець Борислава, не впорався з керуванням, з’їхав в кювет, де транспортний засіб зіткнувся з деревом. В результаті автопригоди водія та пасажирку автомобіля, 44-річну жительку Борислава, госпіталізовано з тілесними ушкодженнями. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області 

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на роботу
    25.05.2018 | 16:10

    Комунальне підприємство «Парк курортний» проводить набір на роботу працівників наступних професій: садівники, робітники з благоустрою, двірники. Середня зарплата 4000-6000 грн. Тел. (03247) 5-46-14. *** Готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу кухаря, офіціанта та медичну сестру з дієтичного харчування. Тел. для довідок: (03247) 6-21-22 (відділ кадрів). Також читайтеЗапрошуємо на турнір повітряних [...]

  • №83657 Ноутбук HP Compaq Mini CQ10-555SR
    22.05.2018 | 14:55

    Характеристики: Экран 10,1″ (1024×600) LED Процессор – Intel Atom N455 (1.66 ГГц) Оперативная память – 2 ГБ HDD 160 ГБ Intel GMA 3150 / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера Вес – 1.2 кг ЦІНА ОСТАТОЧНА БЕЗ ТОРГУ !!! Ноутбук у відмінному робочому стані. Відмінний вибір для подорожей і офісної роботи, серфінгу. Встановлено Win­dows [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви