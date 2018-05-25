Біля Стебника автомобіль в’їхав у дерево

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 27 травня близько 20.10 на автодорозі Турка – Пісочне між селом Раневичі та містом Стебник у Дрогобицькому районі.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Сузукі Гранд Вітара», 42-річний мешканець Борислава, не впорався з керуванням, з’їхав в кювет, де транспортний засіб зіткнувся з деревом. В результаті автопригоди водія та пасажирку автомобіля, 44-річну жительку Борислава, госпіталізовано з тілесними ушкодженнями. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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