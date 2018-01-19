Бюджет Дрогобича втратив 29 млн грн доходів через неукладення договорів оренди землі

Бюджет Дрогобича за 2014-2016 роки та за І півріччя 2017 року втратив доходів на 50,8 млн грн. Про це повідомила прес-служба Західного офісу Держаудитслужби за підсумками проведеного аудиту.

Зокрема, через неукладення договорів оренди земельних ділянок із землекористувачами та несвоєчасне внесення змін до діючих договорів міський бюджет Дрогобича за згадуваний період не отримав майже 29 млн грн доходів. Ще 5,1 млн грн було втрачено через списання податкової заборгованості за землю внаслідок спливу терміну позовної давності та визнання боржників банкрутами.

Ще 16,7 млн грн бюджет втратив через «недостатньо вмотивовані рішення про надання пільг при сплаті за оренду комунального майна» та не отримання відшкодування з бюджетів інших населених пунктів за лікування їх мешканців у медичних закладах Дрогобича.

Разом із цим, аудитори виявили резерви для наповнення міського бюджету на суму понад 30,7 млн грн. Наприклад, за умови погашення заборгованості із зарплати, яку допустили підприємства міста, до бюджету надійшло б майже 3,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

Уклавши з органами місцевого самоврядування інших адміністративних територій, мешканці яких лікувалися в медустановах Дрогобича, угоди щодо передачі міжбюджетних трансфертів, до міського бюджету можна додатково залучати майже 20 млн грн щороку. Також додаткові доходи місто може отримати, залучивши кошти, виділені на фінансування навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які проживають у інших населених пунктах, а навчаються у Дрогобичі, та здавши в оренду вільні комунальні.

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма повідомив ZAXID.NET, що у ІІ півріччі 2017 року була активізована претензійна робота у сфері земельних відносин, внаслідок якої вдалося отримати суттєві надходження за користування земельними ділянками у місті. Крім цього він готує розпорядження щодо врахування пропозицій аудиторів з розширення джерел доходів бюджету міста.

Юлія Поліковська, Zaxid.Net

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