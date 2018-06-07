Чергова перемога вихованців спортивної школи ФК «Карпати» в Польщі

9 червня 2018 року відбувся дитячий міжнародний футбольний турнір в польському місті Лєско. В ньому взяли участь 8 команд футболістів 2007 року народження з України, Словаччини та Польщі. Організатором турніру виступила Szkółka Piłkarska “WILCZKI” LESKO.

За сприяння Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» в турнірі взяла участь дитяча команда футбольної спортивної школи ФК «Карпати» зі Львова, котрі приїхали на цей турнір зі своїм наставником – тренером Володимиром Мандзиняком. Приїзд і участь української команди на турнір став справжнім майстер-класом для решту команд, адже одинадцятирічні футболісти «Карпат» – це вже справжні професіонали з високим індивідуальним і командним рівнем! Наші футболісти виграли всі сім матчів, забивши в сумі 77 голів і пропустивши лише 4! Також в індивідуальних категоріях кращим воротарем і кращим гравцем турніру були визначені вихованці «Карпат». Отож, ще раз поздоровляємо юних футболістів «Карпат» і їх наставників!

- Традиційно вже маю змогу відправити на черговий міжнародний турнір дитячу футбольну команду з України, – розповідає голова правління МЦ «Європейська інтеграція України Іван Цегенько. - І традиційно, дякуючи директору Ігору Савицькому, це вихованці дитячої спортивної школи ФК «Карпати». Мені приємно, що діти з України показують такі грандіозні результати, дивуючи і заставляючи захоплюватись ними наших закордонних сусідів. Також хочу подякувати організаторам з польської сторони, директору дитячої футбольної школи «Вовченята» з Лєска Роберту Мазуру, який забезпечив нашій дружині чудові умови. Хочу зазначити, що участь в турнірі, проживання та харчування для наших дітей також традиційно були безкоштовними, адже стараємось не брати участь в комерційних турнірах, а знаходити можливості, щоб для дітей з різних країн участь в таких турнірах була якомога доступнішою.

Степан Гнатків

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