Чоловік застрелив пса за загризену курку

By  | 10.05.2018 | Filed under: Новини

В Дрогобицький відділ поліції 8 травня звернувся житель одного із сіл району. Чоловік повідомив, що 52-річний односільчанин застрелив його собаку.

Як встановили правоохоронці, правопорушник здійснив два постріли у лайку з мисливської гладкоствольної рушниці.  За словами зловмисника, він застосував зброю тому, що вона загризла курку на його подвір’ї.

Мисливську рушницю, на яку чоловік має відповідні дозвільні документи, вилучено. Поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення (стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку).

Вчинення цього правопорушення тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї і бойових припасів.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Ogłoszenie
    04.05.2018 | 08:27

    Szanowni goście Truskawca! 4 maja 2018 roku z 16:30 do 21:00 w Truskawcu odbędzie się I Etap Mistrzostw Ukrainy z rally. W związku z tym dostęp do miejskiej pijalni wód mineralnych będzie ograniczony! Prosimy rodziców zatroszczyć się o bezpieczeństwo własnych dzieci i nie zostawiać ich bez nadzoru. Przechodzić trasę współzawodnictw można tylko w wyznaczonych dla [...]

  • Запрошуємо на роботу бібліотекаря
    02.05.2018 | 09:26

    URBAN бібліотека м. Трускавця запрошує на роботу молоду людину на посаду бібліотекаря читального залу. Вимоги до претендентів: - вища освіта; - постійне місце проживання в м. Трускавець; - впевнений користувач ПК та Інтернету; - бажання навчатися і розвиватися. Умови роботи найкращі серед бюджетних установ міста. Графік роботи: щодня з 10.00 до 19.00, в суботу з [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви