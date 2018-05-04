Чоловік застрелив пса за загризену курку

В Дрогобицький відділ поліції 8 травня звернувся житель одного із сіл району. Чоловік повідомив, що 52-річний односільчанин застрелив його собаку.

Як встановили правоохоронці, правопорушник здійснив два постріли у лайку з мисливської гладкоствольної рушниці. За словами зловмисника, він застосував зброю тому, що вона загризла курку на його подвір’ї.

Мисливську рушницю, на яку чоловік має відповідні дозвільні документи, вилучено. Поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення (стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку).

Вчинення цього правопорушення тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї і бойових припасів.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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