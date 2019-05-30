Чоловіку, який у Дрогобичі застосував арматуру до громадського активіста, доведеться відсидіти за ґратами 3 роки та 6 місяців

By  | 20.06.2019 | Filed under: Новини

Дрогобицькою місцевою прокуратурою 13.06.2019 доведено вину 34-річного мешканця м. Борислав, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненого групою осіб, із застосуванням предмету заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень), вчиненого щодо місцевого громадського активіста у березні 2018 року. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Встановлено, що інцидент стався 02.03.2018 неподалік ДП «Дрогобицький лісгосп» на вул. Стрийській у Дрогобичі. Так, двоє зловмисників застосували до 43-річного місцевого активіста, районного мисливствознавця, заздалегідь заготовлену арматуру.

Вироком Дрогобицького міськрайонного суду, 13.06.2019, одного із фігурантів визнано винним та призначено покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі, а стосовно іншого – матеріали досудового розслідування виділені у окреме провадження. Крім цього, на користь потерпілого стягнуто 20 тис грн моральної шкоди.

Зазначимо, що обвинувачений так і не визнавав свої вини.

До набрання вироком законної сили лиходій перебуватиме під вартою.

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