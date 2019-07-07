Блок 1. Чому я вирішив балотуватися до парламенту?

Одні мої колеги були категоричні в тому, щоб я не балотувався до Верховної Ради України. Мовляв, ти у житті піднявся на найвищу науково-педагогічну висоту, виховав сина й доньку, котрі у науковому столичному світі заявили про себе (син – доцент, викладав міжнародну економіку у США), навіщо тобі лізти у це болото.

Другі навпаки – ствердно наполягали: не вір маніпуляціям про нові обличчя, про термін “слуга народу” і т.п., і йди у велику політику, державі необхідні знання і розум, наступний майдан може призвести до розколу України.

Теза про те, що нові незаангажовані в політиці люди здатні перекроїти інститути держави – авантюрна. Без знання, досвіду ця молодь нагадує малих дітей, яким у руки дали сірники і закрили очі на їхні пустощі. Ця теза вигідна тим хто хоче розвалу України.

Зверніть увагу, як у цивілізованих країнах відбувається зміна політичних поколінь. Систематично, планомірно проходить певна ротація, тому без болісними проходять ці процеси. У нас протягом років незалежності зміна влади супроводжується майданами.

Тепер щодо придуманого партійного сленгу “слуга народу”. Вдумайтеся у суть терміну. (Даний термін вперше на агітаційних плакатах в СРСР опублікували ідеологи комуністичної ідеї в 50-х роках минулого століття.) Пройшла підміна понять, замість того, щоб держава була слугою народу, і змінювалася за потребами народу, слугами народу визначили чиновників, а державу визначили як незмінну систему, яку неможна міняти ні ідеологічно ні економічно ні духовно. Сьогодні, це викривлене поняття знову направлене не в сторону розбудови держави, а в сторону обдурювання людей. При наступному майдані будуть винуваті слуги, а не господарі (олігархи) банків, засобів масової інформації, заводів, природних ресурсів, які вибирають потрібних слуг, їх фінансують, а через засоби масової інформації зомбують суспільство, переконуючи навіть глухого що йому потрібні слуги народу.

Я вбачаю, що депутат Верховної Ради України повинен бути представником суспільства (партнером) в розбудові держави.

Я автор чотирьох монографій з розбудови українського суспільства. Вивчав механізми функціонування вільних економічних зон і інноваційних підходів до реформування економіки (Китай), децентралізацію місцевого самоврядування (Польща, Угорщина), основи парламентаризму (Чехія, Словаччина), вплив науки на розвиток суспільства, трансформацію освітніх систем.

Основні ідеї побудови держави я переклав у систему законів, які готовий з Вашою допомогою і підтримкою партії СИЛА І ЧЕСТЬ впровадити в нашій Україні.

Моя головна мета – докорінно змінити країну, в центрі державної політики поставити людину праці її інтереси, права і свободи. Пріоритетом стануть: у сфері зовнішньої політики буде реалізація ідеї незалежності України, яку забезпечить повноцінне членство України в Європейському Союзі і НАТО; у сфері внутрішньої політики ідея розвитку добробуту кожного громадянина, забезпечення їх соціальних гарантій направлених на утвердження в Україні демократичного суспільства та правової держави із соціально-ринковою конкурентною економікою; у сфері ідеології консолідація українського суспільства.

Блок 2. Прірва між владою і народом

Проблема: За роки незалежності створили державу, в якій вигідно: лікарям – щоб багато людей хворіли (легше продати ліки); поліції – щоб здійснювалося багато злочинів; судам – щоб люди були юридично не грамотними (платіть адвокату і т.п.); освітянам – щоб молодь не вчилася (беріть репетитора); капіталовласникам – щоб заводи не працювали (легше взяти кредит і не повернути). Тобто, в усіх галузях соціально-економічного розвитку держави створена система направлена не на захист людини, а на створення людині проблем, які вона сама повинна вирішувати. Як результат – корупція.

Причини: Закони держави і в першу чергу Конституція України не виконуються. Зараз вигідніше жити не дотримуючись законів.

Існує велика прірва між владою на всіх рівнях і населенням. Люди не знають реальних дій влади ( влада не прозора, не прогнозована) і не мають віри у подальший розвиток держави. Представники влади в основному пильнують особисті інтереси, а корупція у владі суттєво стримує наш розвиток.

Реформування соціально-економічного становища проводиться «з верху», без ініціативи «з низу», реформування не стало проблемою кожного українця, а є проблемою влади. Воно проводиться без визначення чіткої мети для кожного громадянина України і його місця і впливу на процеси реформування.

Що робити: Закони повинні бути такими, щоб людині було вигідно їх дотримуватися.

Необхідно створити систему направлену на усвідомлення громадянами своєї суспільної ролі (відповідальності) за якість процесів що відбуваються в країні, постійна комунікація між парламентом і громадськістю під час дії парламенту. Основне завдання – ми повинні формувати прогнозовану нову людину і нове суспільство з наперед заданою системою цінностей (зараз всі ці процеси проходять хаотично). Наука, вчені повинні впливати на формування державної політики. Необхідно створити систему залучення громадян до творення законів. Створення системи контролю громадянами виконання законів. Закони ініційовані людьми будуть ними виконуватися. (Приклад конституція США).

Необхідна докорінна реформа органів правопорядку. В першу чергу судова.

Блок 3. Економіка не працює

Проблема: економіка не працює, відсутні робочі місця.

Причини: Не створено головну умову розвитку демократичного суспільства – конкуренцію, яка повинна була відрегулювати всі рівні розвитку демократизації суспільства і створити суспільство рівних стартових можливостей

В умовах перерозподілу власності (“ваучерної прихватизації”) представники влади самі стали капіталовласниками, приватизація державної власності за 25 років незалежності відбулася поза контролем народу, люди нічого крім зубожіння і безробіття не отримали. Тому суспільство не сприймає результати “ваучерної” приватизації, яка стала економічною основою побудови нової Української держави і відповідно не сприймає будь-яку владу. («ваучеризація» сформувала ринок капіталізації (що дозволяє виводити гроші в офшори), а не ринок інноваційного виробництва та ефективного власника). Тому діюча економічна модель держави призводить до збагачення влади а не її громадян.

Що робити: перше прийняти закон, який буде гарантувати конкуренцію для всіх громадян України – від президента до прибиральниці.

Прийняти “Закон про ефективного власника” який дозволить всі заводи, які не працюють повернути у державну власність з наступною приватизацією (так робила Маргарет Тетчер з шахтами, зв’язком і, авіатранспортними перевезеннями – по декілька разів передавала від приватників до держави, поки не отримала оптимальне управління) це дозволить створити тільки на Дрогобиччині понад 10 тис. робочих місць.

Паралельно необхідно здійснити пенсійну реформу і реформу системи соціального захисту.

Наш природний ресурс (земля, корисні копалини, рекреаційні зони) і інноваційні технології повинні забезпечити всіх роботою.

Блок 4. Криза в ідеології державотворення

Проблема: криза в ідеології державотворення.

Причини: Відсутня державотворча національна ідея, яка б консолідувала суспільство. Не формується громадянське суспільство – основа незалежності України. Не задіяні розумові, духовні, ментальні ресурси регіонів, з державотворчих процесів викинуто інтелектуальну українську еліту.

Поряд з тим структуризація українського суспільства зараз проходить стадію яка не суттєво залежить від держави. Тобто українська держава і українське суспільство не є рівноцінними поняттями, оскільки між ними є конфлікт, і частина суспільства готова служити суспільству проти ідеї цієї держави (приклад: розвал держави Януковичем і дія волонтерів у війні проти Росії).

Що робити: Необхідне впровадження змістовного наповнення сучасної національної ідеї України в якому: організація українського суспільства повинна домінувати над орієнтацією. Спочатку незалежна Українська держава, а потім ідеологія. Необхідно забезпечити соціальне вирівнювання суспільства. Не може бути така різниця в зарплатах і пенсіях яка є сьогодні. Патріотизм, любов до держави повинні знаходитись понад ідеологічними (націоналізм, соціалізм) моделями розвитку суспільства. Всі хто живе в Україні є українцями, але різного етнічного походження. Провідники державного будівництва повинні жертовність ставити вище особистих інтересів. Людиноцентризм повинен домінувати в розбудові держави і т.п..

Необхідне впровадження системи направленої на консолідацію суспільства, для чого держава повинна делегувати частину своїх повноважень суспільству (створювати громадянське суспільство), створити партнерські відносини між громадянами і державою і формувати середній клас.

Основою держави повинна бути її організація (конкурентна ринкова економіка), а не ідеологічні чвари (соціалісти, націоналісти, ліберали і т.п.). Спочатку Україна, головною цінністю якої є ЛЮДИНА, а потім все решта.

Блок 5. Гуманітарна сфера

Проблема: наука і освіта не відповідають потребам українського суспільства.

Причини: Відсутні закони, які дозволяють науці і освіті заробляти кошти.

Науковці відсунуті від прогнозування і розбудови розвитку держави. Людина з вилами (типа Ляшко) сприймається суспільством як великий реформатор. Олігархам вигідно вкладати в уми людей ідею, що українці не знають що робити. Освіта повинна бути контрольована суспільством.

Що робити: Прийняти закон про освіту який дозволить освіті і науці самим заробляти кошти.

Необхідно створити при міністерстві освіти України напрямку з ПРОПАГАНДИ, яке повинно створити потужну просвітницьку і пропагандистську систему всіх необхідних соціально-економічних реформ в Україні. Без роз’яснення змісту реформ, виховання людей для їх проведення і контролю, будь – які реформи не відбудуться. Заклади освіти повинні виконувати не тільки освітні та дослідницькі, а й інформаційні, просвітницькі та пропагандистські функції.

Якщо в когось вистарчило розуму створити державу, в якій можна не створюючи нових робочих місць, технологій, ідей стати міліонером, то повірте є розум і закони які дозволять за два роки поставити все з голови на ноги і зробити так, щоб “по переду паровозу бігли олігархи” і найбільше в суспільстві були зацікавлені в змінах.

Блок 6. Вирішення проблеми ТПВ (твердих побутових відходів) та децентралізація

Проблема: збір і утилізація сміття

Причини: Сміття це великий бізнес. Мерам міст вигідніше мати “фірмочки” і витягувати із сміття вторинну сировину, ніж впроваджувати сміттєзаводи. В Італії, Іспанії – це вотчина мафії. В Україні не виробляють сміттєзаводи.

Що робити: У нас є програма, готові механізми налагодження випуску в Україні сміттєзаводів розроблених нашими вченими.

Це дозволить створити нові робочі місця і вирішити проблему забруднення довкілля.

Проблема: децентралізація

Причини: Ніколи не буде запроваджена в тому виді як її трактує Гройсман і Порошенко, оскільки відсутні базові принципи її функціонування (у них є наміри, а потрібні програми). Не змінивши структуру держави і фінансові механізми ніякої децентралізації не буде.

Що робити: 1. Обов’язково здійснити адміністративно-територіальну реформу (зразок Польща, Угорщина); 2. Впровадити фінансові і управлінські системи зорієнтовані на мінімальний витік капіталу з регіону.

Блок 7. Дрогобицький регіон

1. Впровадити на Дрогобичині розроблені програми збору, утилізації та сегрегації відходів, затвердити програму будівництва сміттєзаводу.

2. Відновити вільну економічну зону “Курортополіс Трускавець” та проводити адаптацію інноваційних фінансових, управлінських систем, направлених на розбудову місцевого самоврядування.

3. Впровадити програму створення нових робочих місць для молоді, через впровадження системи «молодіжна сфера послуг». На жаль влада не створила суспільство рівних стартових можливостей. Хто при владі той отримує пільги, кредити, а для молоді, яка починає трудову діяльність, ніякої допомоги – ми створимо рівні можливості для всіх. Перше робоче місце молоді буде дуже престижним.

4. На базі нашої рекреаційної зони створимо центр реабілітації захисників України.

Важливо, щоб люди відчули, що вони працюють самі на себе, а влада буде такою якою її хоче бачити народ. Головне завдання влади – зробити людину заможною в незалежній Україні її ж розумом і руками.

Євген Кулик, кандидат в народні депутати України по 121 Дрогобицькому виборчому округу від партії «Сила і Честь»

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